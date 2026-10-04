Policía de Portugal busca a ‘Papá Pitufo’ y no lo encuentra en las direcciones que reportó

La Policía Judicial portuguesa verificó las direcciones conocidas de Diego Marín Buitrago y no lo encontró. La Embajada de Portugal informó la situación a las autoridades colombianas. Su defensa reconoce que cambió de domicilio, pero asegura que continúa en ese país. Las autoridades de Portugal no lograron ubicar a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, en ninguna de las direcciones que figuraban como sus domicilios. La situación fue comunicada oficialmente a Colombia a través de la Embajada de Portugal y posteriormente incorporada a los canales de cooperación con Interpol. No se pierda: La red de corrupción que protegió por más de dos décadas a “Papá Pitufo” El dato aparece en una comunicación oficial en la que se informa que la Policía Judicial portuguesa realizó las respectivas verificaciones y estableció que el ciudadano colombiano “no se encuentra residiendo en ninguna de las direcciones conocidas”. La búsqueda se produjo después de que Marín Buitrago no asistiera a las dos últimas diligencias judiciales en las que estaba prevista su participación. La ausencia generó inquietud entre las autoridades portuguesas, que procedieron a verificar los lugares de residencia que había reportado previamente. El resultado de esas verificaciones fue remitido a la oficina de Interpol en Lyon, Francia, y posteriormente llegó a Colombia por conducto de la Dijín. Entérese: Petro sobre caso ‘Papá Pitufo’: “Estoy listo, si la Fiscalía trabaja a fondo, a destruir toda la infiltración dentro del Estado, no importa quién caiga”

La defensa reconoce cambio de domicilio

Los abogados de ‘Papá Pitufo’ confirmaron que su cliente cambió de domicilio en Portugal, pero rechazaron que esto signifique que se encuentre desaparecido o que haya abandonado ese país. Según la defensa, el nuevo domicilio fue informado al juzgado que lleva el proceso. Los abogados sostienen además que Marín Buitrago permanece en Portugal y continúa pendiente de las actuaciones judiciales que se adelantan en su contra. La defensa también explicó la ausencia del colombiano en las últimas diligencias. Según sus abogados, su presencia no era procesalmente obligatoria o necesaria en esas actuaciones. Ante la situación, los representantes de Marín Buitrago presentaron un derecho de petición ante la Policía para solicitar información sobre las verificaciones realizadas y aclarar por qué las autoridades no lograron ubicarlo en las direcciones que tenían registradas.

De esta manera, mientras las autoridades portuguesas informan que no encontraron a Marín Buitrago en ninguno de los domicilios conocidos, su defensa sostiene que el procesado simplemente cambió de residencia y que las autoridades judiciales fueron informadas de ese movimiento. La alerta se conoce cuando el proceso penal contra Marín Buitrago avanza hacia una etapa determinante. La Fiscalía y la defensa se encuentran definiendo los elementos de prueba que serán presentados en el eventual juicio. El ente acusador sostiene que ‘Papá Pitufo’ habría sido uno de los principales responsables de una estructura dedicada al contrabando y busca obtener una condena en su contra. Lea la entrevista aquí: “Es un montaje total”: Juan Ortega sobre supuestos nexos de Claudia Gaviria con alias “Papá Pitufo” La medida de aseguramiento que pesa sobre Marín Buitrago continúa vigente, al igual que la circular roja de Interpol. Esto implica que, si sale de Portugal y es localizado en otro país en el que pueda ejecutarse la orden internacional, podría ser detenido. La situación también está relacionada con su permanencia en Portugal. El Tribunal de ese país negó su solicitud de asilo y la defensa presentó un recurso de apelación para que una instancia superior revise nuevamente la petición de protección.

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Por ahora, las autoridades colombianas y portuguesas tienen un punto pendiente por aclarar y es por qué la Policía Judicial de Portugal no logró encontrar a ‘Papá Pitufo’ en las direcciones que tenía registradas. Su defensa, sin embargo, insiste en que continúa en territorio portugués y que el cambio de domicilio fue informado al juzgado. La ubicación de Marín Buitrago será, por tanto, uno de los asuntos que las autoridades deberán esclarecer mientras continúa el proceso judicial en su contra. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas