¿Para qué sirve el QR que Netanyahu llevó en su traje durante su intervención en la Asamblea de la ONU?

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sorprendió en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas al portar un pin con un código QR en la solapa. El gesto, según explicó, buscaba que los asistentes y el público en general escanearan el código para acceder a material digital sobre los ataques de Hamás ocurridos el 7 de octubre de 2023. Netanyahu interrumpió su intervención para señalar el pin y pedir a los presentes: “Levanten el teléfono y con el zoom pueden abrir el enlace. Verán por qué luchamos y por qué tenemos que ganar, está todo aquí”.



El código redirige a un portal con imágenes y testimonios de las víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023, que Israel describe como la mayor masacre contra judíos desde el Holocausto.

Durante su discurso, el primer ministro reiteró que Hamás asesinó a unas 1.200 personas, incluidos más de 40 ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros de decenas de países –dos de ellos colombianos–. También habló de crímenes atroces: “Decapitaron a hombres, violaron mujeres, quemaron vivos a bebés delante de sus padres. Los quemaron. Monstruos”, dijo Netanyahu, visiblemente alterado.

El uso del QR no fue un acto aislado. En Nueva York, camiones y vallas en las inmediaciones de la ONU y Times Square desplegaron la campaña "Remember October 7", acompañada del mismo código. Con ello, Israel buscó que la narrativa no quedara limitada al recinto diplomático, sino que se amplificara a través de dispositivos móviles y redes sociales. De acuerdo con un grupo de expertos de las Naciones Unidas, a fecha de mayo de 2025 se estimaban 52.535 muertes en Gaza, con 118.491 personas heridas, de las cuales un 70 % serían mujeres y niños. Además, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) mantiene un registro de víctimas en el territorio palestino afectado por el conflicto, aunque advierte que su base de datos está limitada por el acceso restringido y las dificultades para verificar todas las muertes.



