Un partido político en Japón designa su liderazgo a una inteligencia artificial: así será el experimento

Un partido político japonés anunció el martes 16 de septiembre que nombrará a una inteligencia artificial (IA) como líder después de que su fundador dimitiera tras los desastrosos resultados obtenidos en las últimas elecciones.

La formación Camino al Renacimiento, creada en enero por Shinji Ishimaru, antiguo alcalde de una pequeña ciudad del oeste de Japón, no tiene un programa político y sus miembros son libres de establecer sus propias agendas.

En 2024, Ishimaru quedó inesperadamente en segundo lugar en los comicios a gobernador de Tokio gracias a una exitosa campaña en línea, pero decidió renunciar a su partido tras no conseguir ningún escaño en las elecciones al Senado de este año.

“El nuevo líder será una IA”, declaró en una rueda de prensa Koki Okumura, doctorando en investigación sobre inteligencia artificial en la Universidad de Kioto, quien se describió a sí mismo como asistente del nuevo líder.

Los detalles sobre la IA –por ejemplo, cuándo y cómo implementarla– aún no se han decidido, precisó este joven de 25 años, que será nominalmente el líder de la formación.

No obstante, esta IA no dictará las actividades políticas de los miembros del partido, sino que se centrará en decisiones como la distribución de los recursos, explicó Okumura, ganador hace poco de unos comicios internos para suceder a Ishimaru.