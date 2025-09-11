Ella es Diella, la nueva ministra de Albania creada con IA para combatir la corrupción

El primer ministro albanés, el socialista Edi Rama, anunció este jueves 11 de septiembre el nombramiento de una ministra generada por inteligencia artificial, una novedad a nivel mundial, que se encargará de la contratación pública.
El nombre de la funcionaria es Diella, que significa “sol” en albanés, según explicó el mandatario al presentar su nuevo gabinete en una reunión de su partido, que obtuvo una amplia victoria en las elecciones parlamentarias de mayo.
“Diella es el primer miembro [del Gobierno] que no está físicamente presente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial. Haremos a Albania un país libre de corrupción”, afirmó Rama.