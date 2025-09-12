Diosdado Cabello admite que EE. UU. sí atacó a una embarcación venezolana, a pesar de que chavismo primero dijo que era IA

Once días después de que Estados Unidos atacara a una embarcación venezolana con 11 personas a bordo que murieron y que estaban, según el gobierno republicano, transportando toneladas de droga, el ministro del Interior, Diosdado Cabello se refirió al hecho y confirmó el ataque.

“Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones aquí en nuestro país y ahí están las familias de las personas desaparecidas que reclaman a sus parientes. Cuando preguntamos en los pueblos, ninguno es ni del Tren de Aragua, ni es narcotraficante ni llevaba drogas. Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos”, dijo el número dos de la dictadura en su programa en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En contexto: Nicolás Maduro lanza operación militar de “resistencia” ante presencia de Estados Unidos en el Caribe

Cabello, acusado de tener nexos con el narcotráfico, dijo que es una “tremenda falsedad, tremenda mentira”, que la lancha atacada llevara drogas a Estados Unidos.

“El imperialismo confesó que asesinó a 11 personas sin fórmula de juicio, diciendo que habían asesinado a esas personas porque eran del Tren de Aragua. ¿Y cómo identificaron que eran del Tren de Aragua? ¿Tendrían un chip, un código QR, y lo leyeron desde arriba, en la oscuridad?”, agregó.

Estas declaraciones contradicen las dichas por un representante del chavismo, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien había dicho horas después del ataque que las imágenes y el video presentado por EE. UU. fueron creados con Inteligencia Artificial.