Diosdado Cabello admite que EE. UU. sí atacó a una embarcación venezolana, a pesar de que chavismo primero dijo que era IA

El número dos del régimen venezolano dijo que “no eran narcotraficantes ni llevaban droga", pero según el secretario de Estado Marco Rubio se trataba de una embarcación que transportaba toneladas de sustancias psicoactivas.

  • Cabello, acusado de tener nexos con el narcotráfico, dijo que es una “tremenda falsedad, tremenda mentira”, que la lancha atacada llevara drogas a Estados Unidos. FOTOS: AFP y cortesía
    Cabello, acusado de tener nexos con el narcotráfico, dijo que es una “tremenda falsedad, tremenda mentira”, que la lancha atacada llevara drogas a Estados Unidos. FOTOS: AFP y cortesía
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Once días después de que Estados Unidos atacara a una embarcación venezolana con 11 personas a bordo que murieron y que estaban, según el gobierno republicano, transportando toneladas de droga, el ministro del Interior, Diosdado Cabello se refirió al hecho y confirmó el ataque.

“Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones aquí en nuestro país y ahí están las familias de las personas desaparecidas que reclaman a sus parientes. Cuando preguntamos en los pueblos, ninguno es ni del Tren de Aragua, ni es narcotraficante ni llevaba drogas. Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos”, dijo el número dos de la dictadura en su programa en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En contexto: Nicolás Maduro lanza operación militar de “resistencia” ante presencia de Estados Unidos en el Caribe

Cabello, acusado de tener nexos con el narcotráfico, dijo que es una “tremenda falsedad, tremenda mentira”, que la lancha atacada llevara drogas a Estados Unidos.

“El imperialismo confesó que asesinó a 11 personas sin fórmula de juicio, diciendo que habían asesinado a esas personas porque eran del Tren de Aragua. ¿Y cómo identificaron que eran del Tren de Aragua? ¿Tendrían un chip, un código QR, y lo leyeron desde arriba, en la oscuridad?”, agregó.

Estas declaraciones contradicen las dichas por un representante del chavismo, el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien había dicho horas después del ataque que las imágenes y el video presentado por EE. UU. fueron creados con Inteligencia Artificial.

¿Qué es lo más reciente de la tensión entre EE. UU. y Venezuela?

Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

Cuando le preguntaron en el Despacho Oval si desea un cambio de régimen en Caracas, Trump esquivó la demanda: “No queremos drogas que matan a nuestra gente”.

Las fuerzas estadounidenses desplegadas ante las costas venezolanas lanzaron un misil el martes contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas.

En el ataque, sin precedentes en la región, murieron 11 “narcoterroristas”, en palabras Trump.

“Con todo respeto le digo al señor presidente Trump: aquí Venezuela se respeta y Venezuela respeta para que la respeten”, dijo Maduro en un acto con militares. “Esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad. Venezuela hoy por hoy es un país libre de producción de hojas de coca, de cocaína y es un país que combate el narcotráfico”.

Lea también: Trinidad y Tobago se negó a buscar los cuerpos de embarcación procedente de Venezuela que fue atacada por EE. UU. pese a reclamos de Petro

“Ninguna de las diferencias que tenemos y hemos tenido puede llevar a un conflicto militar”, siguió. “Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar, de dialogar”.

Aunque los informes anuales de la ONU no califican a Venezuela de país productor, su condición de plataforma de distribución del narcotráfico es resaltada por especialistas.

