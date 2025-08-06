Escándalo en EE.UU. por periodista que entrevistó el avatar generado por IA de un adolescente asesinado

El experiodista estrella de la CNN, Jim Acosta, está en el centro de una polémica por publicar en sus redes una entrevista con un avatar generado por IA que toma la voz y los rasgos de un joven estudiante asesinado en un tiroteo.

Excorresponsal en la Casa Blanca, Acosta publicó el lunes una entrevista con el avatar generado por IA de Joaquín Oliver, fallecido a los 17 años en el tiroteo de Parkland, Florida, que cobró 17 vidas en 2018 en uno de los tiroteos más letales en la historia del país.

La entrevista es poco realista, estática y su voz carece de matices.

El joven de la imagen aboga por “una combinación de leyes más estrictas sobre el control de armas, apoyo a la salud mental y compromiso comunitario”.

La entrevista, difundida por Acosta en la red social Bluesky, ha levantado una polvareda de críticas.