Video | Así fue la batalla campal entre jugadores del Betis y Como de Italia con “derechazo” del “Cucho” Hernández

Lo que prometía ser un simple partido de pretemporada para el Real Betis se convirtió en un bochornoso escándalo, viralizado en redes sociales este miércoles 6 de agosto, tras una multitudinaria pelea al final del encuentro contra el Calcio Como de Italia. Uno de los protagonistas de la riña, en la que hubo puños y patadas, fue el delantero colombiano Juan Camilo Hernández, conocido como el “Cucho”, quien reaccionó fuertemente para defender a uno de sus compañeros. Le puede interesar: Así jugaron Richard Ríos y Jhon Durán en la Champions: uno brilló, el otro quedó en deuda

Momento en que Fornals, del Betis, y Perrone, del Calcio Como, se fueron a los golpes. FOTO: Captura video redes sociales

El altercado a raíz de una discusión entre Pablo Fornals, del Betis, y Massimo Perrone, del Calcio Como. Según testigos y como se ve en los videos, la disputa subió de tono cuando Perrone le lanzó una cachetada a Fornals, quien respondió con el mismo golpe. La agresión mutua desencadenó una riña masiva, donde la mayoría de los jugadores se involucraron en empujones y golpes, formando una nueva trifulca en la historia del fútbol. Luego, las autoridades del estadio confirmaron que no hubo heridos de gravedad.

Por defender a los suyos se le fue un golpe al “Cucho” a un compañero

En ese momento de caos fue que apareció el “Cucho” Hernández, quien le propinó un puñetazo o “derechazo” a uno de los jugadores italianos, defendiendo a su compañero Fran Batan, que estaba siendo agarrado. La violenta reacción del colombiano fue detenida por su compañero Maxence Caqueret, quien lo abrazó por la espalda para calmarlo. Sin embargo, en los diferentes videos se vio como golpeó por error un compañero propio en medio de su reacción.

La pelea dejó de lado el resultado del partido, que había finalizado con una victoria de 3-2 a favor del equipo italiano. Por ahora, ni el “Cucho” ni el club han dado declaraciones sobre este incidente extrafutbolístico que generó polémica y críticas. Se espera que Hernández y el también colombiano Nelson Deossa, su nuevo compañero, que no jugó en este partido, salten a la cancha el próximo sábado en otro encuentro amistoso contra el Málaga antes de su debut en La Liga.

Nelson Deossa entrenando con el Betis de España. FOTO: Redes sociales Betis