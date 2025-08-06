¿Por qué la Policía dice que la Segunda Marquetalia está detrás del atentado a Miguel Uribe? Esta es la pista que sigue

“Muy seguramente, la Segunda Marquetalia está detrás del atentado”, declaró el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana Beltrán, dándole mayor peso a una de las hipótesis que ha venido rondando la investigación sobre el ataque sicarial contra el congresista Miguel Uribe Turbay.

En una rueda de prensa realizada este miércoles, el oficial expresó que “en el marco de la investigación, todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetalia forma parte de este entramado en términos de los determinadores”, aunque no dio detalles sobre por qué esa teoría está tomando tanta fuerza.

No obstante, tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, el hilo que conduce a esa organización disidente de las Farc tiene que ver con una célula terrorista que delinque en la frontera de Caqueta y Huila, la cual estaría bajo sus órdenes.

Se trata de la columna móvil Teófilo Forero, y en particular de uno de sus supuestos integrantes apodado “Daniel” o “David”, quien estuvo preso hace años en una cárcel de Meta, donde conoció a Elder José Arteaga Hernández (“el Costeño” o “Chipi”), señalado de coordinar la logística para el ataque contra el político el pasado 7 de junio en Bogotá.

“El Costeño” ya está en poder de las autoridades, y se espera que coopere para esclarecer si “Daniel” lo contrató.