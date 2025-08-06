x

¿Por qué la Policía dice que la Segunda Marquetalia está detrás del atentado a Miguel Uribe? Esta es la pista que sigue

El director de la Policía Nacional afirmó que esa es la hipótesis más fuerte que manejan los investigadores.

  • El senador Miguel Uribe Turbay sigue hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en la etapa de recuperación neuronal. FOTO afp
    El senador Miguel Uribe Turbay sigue hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en la etapa de recuperación neuronal. FOTO afp
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

06 de agosto de 2025
bookmark

“Muy seguramente, la Segunda Marquetalia está detrás del atentado”, declaró el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana Beltrán, dándole mayor peso a una de las hipótesis que ha venido rondando la investigación sobre el ataque sicarial contra el congresista Miguel Uribe Turbay.

En una rueda de prensa realizada este miércoles, el oficial expresó que “en el marco de la investigación, todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetalia forma parte de este entramado en términos de los determinadores”, aunque no dio detalles sobre por qué esa teoría está tomando tanta fuerza.

No obstante, tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, el hilo que conduce a esa organización disidente de las Farc tiene que ver con una célula terrorista que delinque en la frontera de Caqueta y Huila, la cual estaría bajo sus órdenes.

Se trata de la columna móvil Teófilo Forero, y en particular de uno de sus supuestos integrantes apodado “Daniel” o “David”, quien estuvo preso hace años en una cárcel de Meta, donde conoció a Elder José Arteaga Hernández (“el Costeño” o “Chipi”), señalado de coordinar la logística para el ataque contra el político el pasado 7 de junio en Bogotá.

“El Costeño” ya está en poder de las autoridades, y se espera que coopere para esclarecer si “Daniel” lo contrató.

La pista de esta supuesta alianza conduce a las agencias de seguridad hacia el municipio de Belén de los Andaquíes, en Caquetá, y en especial a una vereda llamada Los Ángeles, donde se presume que podría estar escondido.

Al parecer a ese lugar se dirigía Katherine Martínez Martínez, la delincuente de 19 años detenida por entregarle el arma al sicario adolescente que le disparó al congresista, y quien fue capturada hace un mes en ese departamento.

Según ella, huyó de Bogotá a Caquetá por orden de “el Costeño”, ya que presuntamente allá iba a encontrar quién la ocultara.

Esta hipótesis ha puesto sobre la lupa a Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”) y José Aldinever Sierra Sabogal (“Zarco Aldinever”), jefe y subcomandante de la Segunda Marquetalia.

Esta semana ha corrido el rumor de que este último habría sido asesinado en una emboscada del ELN, pero las autoridades no tienen confirmación oficial del hecho.

“No tenemos información que nos permita afirmar si está vivo o muerto. Hay un comunicado, pero es de criminales, y necesitamos evidencia para poder afirmarlo con certeza”, reconoció Triana.

Un supuesto comunicado publicado en internet por los “marquetalianos” asevera que Sierra murió en una emboscada del frente de guerra Oriental del ELN, cuando se dirigía a una reunión con ese grupo en la frontera de Colombia y Venezuela.

Autoridades tratan de confirmar presunta muerte de "Zarco Aldinever", subcomandante de la Segunda Marquetalia.

Utilidad para la vida