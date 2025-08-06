Así fue el Trueque de Flores entre silleteros: intercambiaron crisantemos, hortensias y más

Julieth Ríos es una silletera orgullosa que justo este 2025 cumple 15 años haciendo parte de esta tradicional fiesta. Este miércoles 6 de agosto esperaba con ansias el Trueque de Flores en el Parque Arví, una actividad que se da gracias a la alianza entre Asocolflores, Comfama y la Corporación de Silleteros de Antioquia.
“Eso viene desde nuestros ancestros. Era habitual que cuando los abuelos silleteros bajaban por el camino de los arrieros hacia la Plaza Zea, con sus flores, intercambiaban entre ellos, bien fuera especies o colores para organizar sus silletas”.