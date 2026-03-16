El Rey Felipe VI de España reconoció que hubo “muchos abusos” en la Conquista de América

El rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes 16 de marzo que hubo “mucho abuso” durante la conquista española de América, en su primera referencia a este tema que ha causado tensiones con México, cuyo Gobierno ha exigido disculpas a la Corona española.
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El jefe de Estado pronunció sus palabras en una conversación con otras autoridades, entre ellas el embajador de México en España, durante una visita a la exposición titulada “La mujer en el México indígena” en el madrileño Museo Arqueológico Nacional, según un video editado y publicado por la Casa Real en X.