¿Se prepara EE. UU. para una posible intervención militar en Cuba?

La posibilidad de una operación militar estadounidense alrededor de Cuba vuelve a estar en el radar de Washington. Un documento interno del Ejército de Estados Unidos plantea revisar qué unidades podrían estar disponibles para apoyar al Comando Sur durante los próximos meses, según una investigación publicada por CBS News.
El mensaje, conocido por la cadena estadounidense, no menciona directamente a Cuba. Sin embargo, funcionarios consultados por CBS relacionaron la solicitud con la planificación que las Fuerzas Armadas mantienen sobre la isla.
La revisión incluye seis unidades que podrían quedar bajo la autoridad del Comando Sur y cuya disponibilidad se estaría evaluando para un periodo de entre 90 y 120 días.