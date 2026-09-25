¿Se prepara EE. UU. para una posible intervención militar en Cuba?

La posibilidad de una operación militar estadounidense alrededor de Cuba vuelve a estar en el radar de Washington. Un documento interno del Ejército de Estados Unidos plantea revisar qué unidades podrían estar disponibles para apoyar al Comando Sur durante los próximos meses, según una investigación publicada por CBS News. El mensaje, conocido por la cadena estadounidense, no menciona directamente a Cuba. Sin embargo, funcionarios consultados por CBS relacionaron la solicitud con la planificación que las Fuerzas Armadas mantienen sobre la isla. La revisión incluye seis unidades que podrían quedar bajo la autoridad del Comando Sur y cuya disponibilidad se estaría evaluando para un periodo de entre 90 y 120 días.

Entre las capacidades contempladas aparecen personal médico, apoyo logístico y unidades de ingeniería. También se estudia la posibilidad de conformar una brigada médica que permita coordinar los servicios sanitarios que serían necesarios en una eventual operación.

El escenario que revisa el Ejército estadounidense

Una de las unidades mencionadas es un batallón de apoyo logístico de combate, encargado de tareas como transporte, mantenimiento, combustible y abastecimiento. También figura un batallón de ingenieros, mientras que el componente médico tendría funciones de coordinación y apoyo. El Comando Sur evitó entregar detalles específicos sobre sus planes. En declaraciones recogidas por CBS, un portavoz explicó que la unidad mantiene una coordinación permanente con la Fuerza Conjunta para revisar posibles requerimientos dentro de su área de responsabilidad y respaldar las misiones que le sean asignadas.

Washington y La Habana atraviesa una nueva etapa de tensión, pues en mayo, CBS ya había informado que organismos de inteligencia estadounidenses analizaban cómo podría responder Cuba ante una eventual acción militar y que se estaban estudiando opciones para el presidente Donald Trump. En julio, además, la misma cadena reportó que funcionarios del Pentágono habían revisado distintos escenarios de intervención, entre ellos una posible operación aérea con participación de miles de soldados. En ese momento, las fuentes consultadas insistieron en que esos ejercicios de planificación no equivalían a una decisión de ejecutar una operación. La tensión política también se hizo visible esta semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí, Trump calificó a Cuba como un “Estado fallido” y aseguró que su Gobierno busca un cambio fundamental en la isla. La delegación cubana salió de la sala durante sus declaraciones, según Reuters. La información conocida apunta a preparativos y evaluaciones dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, no a un anuncio de despliegue. El alcance que finalmente puedan tener esas revisiones dependerá de las decisiones que adopte la Administración Trump. Con información de Colprensa - Vanguardia* Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas