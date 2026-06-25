¿Por qué Colombia tuvo presidente en tres días y en Perú el proceso lleva casi un mes?

Mientras en Colombia el nombre del nuevo presidente quedó prácticamente definido pocas horas después del cierre de las urnas, en Perú el país continúa esperando la proclamación oficial del ganador de las elecciones presidenciales, más de dos semanas después de la segunda vuelta. Aunque en ambos casos las diferencias entre los candidatos fueron estrechas, la explicación no está en la velocidad del conteo de votos, sino en las diferencias entre los sistemas electorales. En Perú, la candidata conservadora Keiko Fujimori está a un paso de convertirse en presidenta tras mantener una ventaja que ya luce irreversible sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

Según el último reporte de la autoridad electoral, Fujimori suma 50,1% de los votos, frente a 49,9% de Sánchez, con 99,8% de las actas procesadas. La diferencia entre ambos alcanza 43.386 votos, mientras permanecen en revisión cerca de 39.300 sufragios, una cifra insuficiente para modificar el resultado. Sin embargo, el país aún no cuenta con un presidente proclamado oficialmente. El proceso continúa debido a las impugnaciones presentadas sobre decenas de actas, los votos provenientes del exterior y las revisiones administrativas y judiciales que exige la legislación peruana antes de declarar un ganador definitivo. Sánchez, incluso, ha anticipado que no reconocerá un eventual gobierno de Fujimori al denunciar supuestas irregularidades en el escrutinio de los votos emitidos en el extranjero.

La situación contrasta con lo ocurrido en Colombia durante la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio. Apenas unas horas después del cierre de las urnas, el preconteo realizado por la Registraduría permitió conocer que Abelardo De La Espriella tenía una ventaja suficiente sobre Iván Cepeda, lo que llevó al país a conocer prácticamente el nombre de su próximo mandatario esa misma noche, aunque el escrutinio oficial continuó durante los días siguientes. La diferencia radica en que Colombia cuenta con una herramienta que Perú no posee: el preconteo electoral. Este mecanismo permite divulgar resultados preliminares casi en tiempo real, gracias a que los jurados de votación cuentan manualmente los votos en cada mesa y reportan inmediatamente la información mediante los formularios E-14 hacia el sistema central de la Registraduría. Gracias a este procedimiento, los primeros resultados comienzan a publicarse aproximadamente 15 minutos después del cierre de las urnas. La Registraduría dispone de equipos distribuidos en cerca de 122.000 mesas de votación en todo el país, lo que permite consolidar las tendencias nacionales. Aunque estos resultados no tienen carácter oficial ni jurídico, históricamente han coincidido en más de 99% con el escrutinio definitivo.

En contraste, Perú no realiza un preconteo con esas características. Allí, el único resultado válido es el que surge del escrutinio oficial desarrollado por las autoridades electorales, razón por la cual cualquier inconsistencia debe resolverse antes de proclamar formalmente al presidente electo. Otro de los factores que explica la demora peruana es el elevado número de actas observadas e impugnadas. Cuando la diferencia entre los candidatos es tan reducida, cada voto adquiere un peso y los partidos suelen revisar cuidadosamente los resultados mesa por mesa. Si una mesa presenta errores de diligenciamiento, inconsistencias en las cifras o reclamaciones de los testigos, esa acta sale temporalmente del conteo y debe ser analizada por las autoridades competentes antes de incorporarse.

La logística también juega un papel clave