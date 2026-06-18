Roberto Sánchez pide anular todos los votos de peruanos en el exterior, que favorecen a Fujimori

Roberto Sánchez continúa con su ofensiva y se resiste a reconocer los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Perú. De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato de izquierda va perdiendo esta segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori.
Y es que los resultados parciales revelan que con el 99,383 % de las actas escrutadas, Fujimori cuenta con 9’157.631 votos (50,107 %), mientras que Sánchez tiene hasta el momento 9’118.516 votos (49,893 %), lo que representa una diferencia de 39.115 sufragios.
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Estas cifras han generado un fuerte malestar en el heredero político del expresidente Pedro Castillo —preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022—, quien asegura que en este conteo existen “indicios de fraude”.