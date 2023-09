“Es un tema de supervivencia (...). El entorno familiar se concentra no en impulsar la preparación, la profesionalización, de los chamos (niños), sino en sobrevivir”, comenta a la AFP Eumelis Moya, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB Guayana.

“Yo me he entrevistado con papás (...) que dicen: ‘yo lo prefiero conmigo trabajando que solo en la casa, porque me agarra para la calle y me agarra malas juntas’”.

Activistas y ambientalistas denuncian un “ecocidio” por la explotación minera en el sur de Venezuela, así como la presencia de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.

“Me ha dado miedo cuando se arman los tiroteos y hay muertos, yo he estado trabajando y pasan cosas así”, relata Gustavo, otro niño minero de 11 años.

Las autoridades han reportado la destrucción de numerosos campamentos ilegales, sobre todo en el Parque Nacional Yapacana, en el vecino estado Amazonas, donde la semana pasada murieron dos personas en un enfrentamiento entre mineros ilegales y el Ejército.