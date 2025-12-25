Régimen de Nicolás Maduro liberó a más de 60 presos políticos en Venezuela

La justicia venezolana excarceló el jueves de Navidad a al menos 60 presos políticos, incluida una médico condenada a 30 años por criticar al presidente Nicolás Maduro en un mensaje en WhatsApp, informaron fuentes cercanas a los casos.
Los excarcelados fueron arrestados en medio de la crisis política desatada por la reelección de Maduro en julio de 2024 para un tercer mandato, marcada por denuncias de fraude desde la oposición.
La proclamación de Maduro desató protestas que dejaron unos 2.400 detenidos, que el propio mandatario calificó de “terroristas”. Más de 2.000 han sido excarcelados, según cifras oficiales.