Carlos III se declara “listo” para colaborar con la Policía en escándalo que involucra al expríncipe Andrés y el caso Epstein

El rey Carlos III está “listo para ayudar” a la Policía en las investigaciones para determinar si su hermano menor, el expríncipe Andrés, transmitió informaciones reservadas a Jeffrey Epstein cuando era enviado británico de Comercio, afirmó el palacio real este lunes. “El rey ha dejado clara (...) su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor (Andrés) Mountbatten-Windsor, afirmó el palacio en un comunicado. Caso la policía solicite la ayuda del rey, “estamos listos a ayudar, como cabría esperar”, señala la nota. Le puede interesar: EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein por filtración de datos de víctimas

¿Qué está pasando con el expríncipe Andrés?

Y es que el expríncipe Andrés pudo haber transmitido al delincuente sexual Jeffrey Epstein información potencialmente confidencial cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, según correos electrónicos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La policía británica indicó el lunes que está “examinando” estas sospechas. En un correo electrónico del 30 de noviembre de 2010, al que pudo acceder AFP, Andrew Mountbatten-Windsor, entonces duque de York y en cuya dirección de email aparece como “The Duke”, envió al financiero estadounidense informes relativos a visitas a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen (China) y Singapur.

El entonces príncipe envió los informes al financiero estadounidense cinco minutos después de haberlos recibido de su asistente de la época. En otro correo electrónico de octubre de 2010, citado por BBC, el expríncipe Andrés también envió detalles al delincuente sexual sobre sus próximos viajes a esos mismos destinos.

El expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein. Foto: Captura de video

Andrew Mountbatten-Windsor fue desposeído en octubre de todos sus títulos reales por su hermano mayor, el rey Carlos III, tras nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein. En un comunicado enviado a AFP, la policía regional de Windsor confirmó estar “examinando la información de acuerdo con nuestros procedimientos habituales”.

El hermano del rey fue representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011, antes de dimitir debido a críticas sobre sus gastos y su manera de desempeñar el cargo. El expríncipe fue acusado de agresiones sexuales por Virginia Giuffre, principal testigo de cargo del caso Epstein, cuando la mujer era menor de edad. Puede leer: No es solo la realeza británica: las casas reales de Suecia y Noruega también aparecen en los archivos Epstein Andrew Mountbatten-Windsor siempre ha negado dichas acusaciones. En nuevas fotos, en el marco de los archivos Epstein, publicadas a finales de enero, el expríncipe aparece con otra mujer, lo que ha vuelto a alimentar las sospechas contra él. En las instantáneas se ve al expríncipe arrodillado e inclinado sobre una joven cuyo rostro ha sido censurado. Por otra parte, también han salido a la luz correos electrónicos en los que se invitaba a Epstein al Palacio de Buckingham para hablar en “privado”. El Palacio de Buckingham confirmó que el expríncipe dejó el pasado lunes su lujosa residencia en el complejo real de Windsor para mudarse a una propiedad privada del rey en Norfolk (este de Inglaterra). Lea también: ¿Cómo va el tratamiento contra el cáncer de Carlos III? Esto contó el rey

