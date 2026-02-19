El expríncipe Andrés quedó libre, pero “bajo investigación”, tras ser detenido por el caso Epstein

El expríncipe Andrés salió de la comisaría tras su arresto este jueves 19 de febrero por sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con Jeffrey Epstein cuando era representante especial del Reino Unido para el comercio internacional.
Este arresto, sin precedentes en la historia de la familia real, coincidió con el 66 cumpleaños de Andrés y el rey Carlos III expresó que “la justicia debe seguir su curso”, sin ningún impedimento.
La policía local de Thames Valley informó en un comunicado que “el hombre arrestado fue liberado bajo investigación”, sin nombrar al sospechoso, como es costumbre en el país. Más temprano, esta autoridad dio cuenta de la detención de “un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”.