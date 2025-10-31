Príncipe Andrés perderá sus títulos y residencia real por vínculos con Jeffrey Epstein

El rey Carlos III despojará de sus títulos y honores a su hermano el príncipe Andrés, quien también deberá abandonar su residencia en Windsor, por sus vínculos con el financista y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, anunció este jueves el palacio de Buckingham.
Andrés deberá también abandonar su residencia en Windsor, añadió el palacio.