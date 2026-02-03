En video | Por inundaciones y aguaceros, en el Urabá no se podrán usar las playas

Si pensaba ir a disfrutar de las playas del Golfo de Urabá por estos días, es mejor que se busque otro plan. Esto no es solo porque la subregión está completamente inundada y sus municipios en emergencia, sino porque desde el Gobierno Nacional ordenaron cerrarlas hasta que pase esta calamidad, debido al alto oleaje que se viene presentando.
Así lo dio a conocer la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa en un comunicado, que la restricción se toma, al menos, hasta que las condiciones del agua se normalicen, todo para evitar tragedia, bien sea entre los bañistas o con quienes hagan uso de cualquier embarcación menor, que pueda verse afectada por las olas.