En video | Por inundaciones y aguaceros, en el Urabá no se podrán usar las playas

Si pensaba ir a disfrutar de las playas del Golfo de Urabá por estos días, es mejor que se busque otro plan. Esto no es solo porque la subregión está completamente inundada y sus municipios en emergencia, sino porque desde el Gobierno Nacional ordenaron cerrarlas hasta que pase esta calamidad, debido al alto oleaje que se viene presentando. Así lo dio a conocer la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa en un comunicado, que la restricción se toma, al menos, hasta que las condiciones del agua se normalicen, todo para evitar tragedia, bien sea entre los bañistas o con quienes hagan uso de cualquier embarcación menor, que pueda verse afectada por las olas.

“Se recomienda a la comunidad en general el no uso de las playas en las jurisdicciones de Turbo, Necoclí y Capurganá, considerando el incremento del oleaje, la posible presencia de corrientes de retorno y las condiciones adversas para el baño y actividades recreativas acuáticas”, indicaron desde esta dirección. Entérese: Fuertes lluvias dejan más de 7.500 familias afectadas en Antioquia: hay 3 desaparecidos y un muerto en Urabá La situación se origina porque los vientos tienen velocidades de hasta 27 nudos (50 kilómetros por hora) y las olas tienen una altura de entre 1 y 1,3 metros, lo que podría ahogar a cualquier bañista o hacer volcar cualquier embarcación o vehículo de pequeñas dimensiones, por lo que se mantienen estas medidas durante las próximas horas.

Parte de este fenómeno se debe a que entre el 1 y el 5 de febrero “se presenta mar de fondo (swell), fenómeno generado por la presencia de fuertes vientos asociados al tránsito de frentes fríos desde las islas Caimán, propagándose hacia el área insular y las costas del litoral Caribe colombiano, lo cual puede ocasionar incremento en la altura del oleaje y condiciones adversas para la navegación”. Le puede interesar: Aguaceros en las últimas horas dejaron a todo el Urabá bajo el agua Para cualquier eventualidad relacionada con las restricciones y la situación marítima en el Golfo de Urabá, está abierta la línea de la Estación Control Tráfico Marítimo Turbo en el teléfono o en el Whatsapp (+57) 322-3517343. También está habilitado el canal 16 VHF marino para las embarcaciones.

Vía solo hasta Necoclí

Para colmo, el Urabá quedó partido en dos por cuenta de la corriente del río Mulatos, que se llevó a su paso el puente entre Necoclí y San Juan de Urabá, dejando dividida la subregión, debido a que esta es la única vía entre ambos municipios y que permite también la comunicación con San Pedro de Urabá y Arboletes.