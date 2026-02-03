La Nasa aplazó hasta marzo su regreso a la Luna con la histórica misión Artemis II, ¿qué pasó?

La Nasa anunció este martes que pospone hasta marzo el lanzamiento de su primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo, tras detectar una fuga de combustible durante una prueba clave. La agencia espacial estadounidense realizó en las primeras horas del martes un simulacro en “condiciones reales”. El ejercicio estaba previsto como la última gran prueba antes de su lanzamiento el domingo 8 de este mes. Lea aquí: La respuesta de la Nasa a Kim Kardashian tras cuestionar la veracidad de la histórica llegada a la Luna en 1969 “Con la conclusión del ensayo general hoy, renunciamos a la ventana de febrero y apuntamos a marzo para el lanzamiento más temprano posible de Artemis II”, dijo el administrador de la Nasa, Jared Isaacman, en un comunicado en X.

Durante el lanzamiento simulado, “los equipos tuvieron que gestionar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz de la etapa central (del cohete) durante el llenado de los tanques, lo que requirió interrupciones para calentar el equipo y ajustar el caudal de propelente”, explicó Isaacman. Todos los tanques estaban llenos y la cuenta regresiva llegó a alrededor de 5 minutos antes de que la fuga empeorara y se detuvieran las operaciones, explicó. “Como siempre, la seguridad es nuestra prioridad absoluta (...) solo procederemos al lanzamiento cuando consideremos que estamos listos para emprender esta misión histórica”, añadió.

John Honeycutt, responsable del equipo de gestión de la Misión Artemis II, aseguró en una rueda de prensa que los científicos habían sido “agresivos” en sus pruebas para comprender las fugas en Artemis I. Pero “sobre el terreno, estamos bastante limitados en cuanto al nivel de realismo que podemos incorporar a la prueba. Intentamos probar como volamos, pero esta interfaz es muy compleja. Esta nos tomó por sorpresa”, continuó.

Tras pruebas realizadas desde el 31 de enero, aproximadamente a las 16H25 GMT de este lunes en Florida, el jefe de la misión había dado luz verde para empezar la carga de combustible en el enorme cohete SLS en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral.

Una imagen del cohete SLS de la misión Artemis II con la Luna de fondo, el satélite al que viajará en marzo. FOTO: Tomada de X @NASAAdmin

Además de demostrar la capacidad de cargar más de 700.000 galones de propelentes criogénicos en el cohete de 98 metros de alto, los equipos simularon una cuenta regresiva de lanzamiento y practicaron la retirada segura del propelente. En la misión, que no aterrizará en la Luna sino que volará alrededor del satélite natural de la Tierra, participarán tres estadounidenses y un canadiense. Está prevista para durar unos diez días.