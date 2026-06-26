¿Qué es un domo de calor? El fenómeno que hace que Europa se caliente más rápido que otros continentes

Europa sufre en este verano una de las olas de calor más extremas en su historia, pues ya Francia, España y Reino Unido rompieron récords en sus temperaturas y hay alerta en Italia, Países Bajos, Alemania y el este del Viejo Continente.

En el territorio europeo se esperan temperaturas superiores a 35 °C para 150 millones de habitantes, mientras los hospitales siguen saturados.

Médicos en Reino Unido y Francia han advertido de que los hospitales tienen dificultades para hacer frente al calor y al aumento de llamadas de emergencia. A esto se le suma que el viernes en el territorio británico batió su récord de calor para un mes de junio por tercer día consecutivo, con 36,9 °C, según la agencia meteorológica Met Office.

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Horas después, Alemania batió su récord absoluto de temperatura con 41,3 °C registrados en un barrio de la ciudad de Saarbrücken (oeste), según datos preliminares del servicio meteorológico alemán (DWD). “Y es muy posible que esta temperatura se vuelva a alcanzar mañana [sábado], o incluso que se supere ligeramente”, señaló a la AFP el meteorólogo Uwe Baumgarten.

Las autoridades han informado de cientos de muertos en España y otros en el resto de Europa, entre ellos varios niños fallecidos en coches recalentados.

Según cálculos de la AFP, más de 50 millones de habitantes en Alemania y más de 30 en Francia van a sufrir un calor superior a 35 °C.

En total, las temperaturas máximas deberían superar los 30 °C para más de 420 millones de habitantes en Europa (excluida Turquía), es decir, aproximadamente siete de cada diez.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) consideró este viernes “posible” que esta ola de calor sea un fenómeno récord, aunque aún es prematuro afirmarlo.

En Berlín, Barbara Breuer, portavoz de una organización benéfica de Berlín, reparte kits contra la canícula a las personas sin hogar. “Durante 30 o 40 años, la costumbre era ayudar a la gente para protegerla del frío (...), pero la situación ha cambiado mucho”, apunta.