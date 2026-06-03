Ola de calor en España deja 101 muertes en mayo, el peor dato registrado en la historia del país

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este miércoles 3 de junio que España ha registrado 101 muertes asociadas a las altas temperaturas en mayo, récord para este mes desde que hay registros y una cifra que multiplica por más de tres la media de la última década; precisamente, para “proteger vidas”, el ministerio ha activado el Plan Calor, desplegado desde el 13 de mayo.
“El problema ya no es únicamente que haga más calor. El problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe”, ha advertido García en la presentación del documento para aseverar que “los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado”.