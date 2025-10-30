¿Qué revela la guerra contra el Comando Vermelho sobre el Brasil de hoy? Docente universitario lo explica

La guerra declarada por el Estado de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho no solo expone la magnitud del poder criminal en Brasil, sino que desnuda las fracturas políticas, sociales e institucionales que atraviesan al país. Detrás de los 121 muertos y 81 detenidos que dejó la llamada Operación Contención, emerge un retrato inquietante de un Brasil en disputa: entre el orden y el caos, entre el Estado federal y los gobiernos locales, entre la seguridad y la barbarie.
El martes las barriadas de Penha y Alemao fueron escenario de cruentos enfrentamientos entre 2.500 policías fuertemente armados y sospechosos que lanzaron drones con bombas e hicieron barricadas. Hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y presuntos criminales, que usaron autobuses como barricadas y drones para lanzar “bombas”. Escuelas suspendieron clases, el transporte público colapsó y miles de habitantes quedaron atrapados sin poder regresar a sus casas.