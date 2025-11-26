El origen de la transformación extrema y las cirugías: el crudo relato de la “Barbie Colombiana” tras sufrir bullying

El testimonio de Tatiana Murillo, más conocida como la “Barbie Colombiana”, reveló recientemente los profundos lazos entre la presión social, el rechazo infantil y una radical búsqueda de la transformación física en medio de un ambiente lleno de prejuicios. Le puede interesar: Violeta Bergonzi fue la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025: los premios y cantidad de dinero que se llevó En una conversación con la periodista María Elvira Arango para el videopódcast llamado En aguas profundas, la reconocida creadora de contenido, narró cómo las experiencias adversas y el acoso o bullying modelaron sus decisiones personales y su imagen pública.

Raíces de pobreza y discriminación en Caicedo, Antioquia

La influencer reveló los orígenes de sus inseguridades en Caicedo, Antioquia. El ambiente de pobreza y violencia cotidiana que marcó su crecimiento la expuso tempranamente a la discriminación, curiosamente, según ella, no por sus mismos compañeros, sino por los adultos. A pesar de que toda su comunidad compartía una identidad campesina, la situación económica de su familia se convirtió en el blanco de las críticas cuando ella estaba más pequeña. “Sufrí bullying en el colegio, no tanto por los niños, más bien por los adultos (...) Mis momentos más crueles en la escuela fueron por el estatus económico de mi papá, que era un campesino, pero paradójicamente todos son campesinos en mi pueblo”, contó. Este rechazo iba más allá del factor material. Murillo descubrió que el desprecio se debía también “al color de piel y la nariz”, factores netamente físicos. Esas experiencias la forzaron a abandonar sus estudios en séptimo grado y a preocuparse por otras cosas.

La Barbie Colombiana subió fotos a sus historias de Instagram de como se veía antes de las operaciones. FOTO: Tomada de redes sociales @labarbiecolombianaoficial

Expulsión, maternidad y primeros negocios

A pesar del abandono escolar, su carácter decidido la llevó a obtener un trabajo como locutora local, el cual perdió poco tiempo después. A los 16 años, un embarazo prematuro e inesperado resultó en su expulsión del hogar familiar. Con su hija Sofía, recién nacida, Murillo se trasladó a Medellín y, aunque intentó estudiar periodismo y radio, pronto se dedicó por completo al cuidado de su hija. Más adelante, al intentar establecer un negocio de eventos, enfrentó el rechazo de alcaldes y otros hombres, quienes, según ella, “no hacían negocios con mujeres”. Fue en este contexto donde obtuvo sus primeras ganancias significativas: $4.000.000 de pesos. De este monto, $3.500.000 se destinaron a su primera rinoplastia, aunque el resultado fue insatisfactorio. Tal y como lo admitió en el pódcast, esta mujer aseguró que, “para mí era la nariz y ya, eso era lo que no me gustaba de mi rostro”. Pero al final resultó siendo solo el comienzo de una transformación extrema.

Más de 35 cirugías hasta ahora en búsqueda de “amor propio”

La transformación física se convirtió en una constante en su vida. Murillo detalló que después de cada procedimiento, su entorno la trataba de manera diferente, situación que ella notó de inmediato. “A medida que me iba haciendo una cirugía la gente me veía con más respeto, a medida que iba transformándome mi seguridad cambió, yo sentía que con cada cambio físico me tomaban más en serio”, detalló en el programa. Su historial de intervenciones, según contó ella misma, asciende a más de 35 cirugías. Entre ellas se cuentan múltiples rinoplastias, bichectomía, cirugía de párpados, levantamiento de cejas, liposucción de papada, dos aumentos mamarios, y varias lipoesculturas y lipotransferencias.

El blanqueamiento cutáneo fue el procedimiento más drástico para ella, ya que su piel era “lo que más me costaba aceptar en mi vida”. Recientemente, reveló que se hizo una vaginoplastia, a la que calificó como “la cirugía más dolorosa que me echo de mis 35 cirugías”. Murillo enmarcó que estos cambios en su búsqueda de “amor propio”. No obstante, actualmente recibe atención psicológica para abordar las consecuencias emocionales, reconociendo: “Estoy tratándome con terapia porque obviamente hay un problema de dismorfia corporal, estoy tratándome porque si es un problema que me puede costar la vida, pero al sol de hoy me encanta lo que veo en el espejo”, expresó.

Tatiana junto con el cantante Nelson Velásquez antes de su transformación. FOTO: Tomada de redes sociales @labarbiecolombianaoficial

La controversial decisión de su hija

Uno de los momentos más debatidos fue su decisión de autorizar una rinoplastia para su hija a los 12 años, defendiendo la intervención por motivos médicos. “Su cirugía de nariz la necesitaba, yo no le vi problema de si vamos a arreglar algo funcional, por qué no solucionar algo estético, pero una lipo a esta edad no”, afirmó. Ella concluyó que, aunque su hija le ha pedido más cirugías, con dieciséis años se ha negado a concederlas.

Tatiana Murillo, más conocida como la “Barbie Colombiana”, junto a su hija Sofía. FOTO: Tomada de redes sociales @labarbiecolombianaoficial