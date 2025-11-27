“Hace un año Colombia importaba el 4% del gas, ahora importa el 20%”: presidenta de Naturgas

Con reservas que solo alcanzan para 5,9 años, ausencia de nuevos proyectos exploratorios, una tramitología cada vez más engorrosa y precios que amenazan con dispararse el gas natural toma cada vez más fuerza en el debate nacional.
Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), le contó EL COLOMBIANO que hoy el país abastece el 20% de la demanda con importaciones, mientras que al cierre del año pasado esa proporción era apenas del 4%.
También se refirió a qué podría pasar con los precios, el futuro del proyecto Sirius, la necesidad de reabrir el debate sobre el fracking y la polémica que cada tanto resuena por la supuesta importación de gas desde Venezuela.