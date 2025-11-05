Él es Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York: “socialista” musulmán, inmigrate y azote de Trump

La elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York culmina un ascenso extraordinario para el legislador local de izquierda, que empezó en un relativo anonimato y terminó liderando una campaña electrizante por el puesto más alto de la megaurbe estadounidense.
Desde su sorpresiva victoria en las primarias del Partido Demócrata en junio, los neoyorquinos se acostumbraron a ver su rostro sonriente y con barba en la televisión, así como en las insignias que sus seguidores llevan con orgullo.
“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, y desde esta noche, la gobierna un inmigrante”, aseguró en su discurso de victoria. “En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz”, agregó.