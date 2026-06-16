¿Quién ganó el conflicto entre Irán y Estados Unidos? Las claves tras el acuerdo de paz

Irán, Israel y Estados Unidos estuvieron inmersos en un conflicto que duró cuatro meses y que tuvo repercusiones políticas, sociales y económicas a nivel mundial, especialmente por el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, un paso marítimo esencial por el que se transporta cerca del 20 % del petróleo del mundo. Esa fue el arma que utilizó Irán contra el gobierno de Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para responder a la muerte de su líder y máxima autoridad, Alí Jamenei, quien fue víctima de un bombardeo mientras se reunía con un grupo de funcionarios en un importante complejo ubicado en Teherán. Lea también: Buques cargados de petróleo vuelven a salir del estrecho de Ormuz tras acuerdo entre EE.UU. e Irán Las tensiones diplomáticas parecen encontrar una luz al final del camino luego de que Trump asegurara que se firmará un acuerdo de paz con Irán para poner fin a la guerra, algo que para algunos representa un alivio, debido a que las bolsas mundiales subieron ante las apuestas de los operadores de que la reapertura del estrecho aliviaría la presión sobre el suministro energético. Y es que el precio del crudo había bajado casi un 5 %, hasta ubicarse cerca de los 80 dólares por barril, después de haberse disparado por encima de los 110 dólares desde el inicio de la guerra. El conflicto también parece haber fracturado la relación diplomática entre Trump y Netanyahu, ya que mientras uno defendía los ataques con drones, el otro apostaba por el diálogo.

El republicano escribió en su red social que la firma de ese acuerdo con Medio Oriente se realizará este 19 de junio y que Ormuz se “abrirá completamente” para la libre navegación de petroleros. El canciller de Irán, Abás Araqchi, también aseguró que las conversaciones comenzarán este mismo viernes con el fin de establecer los puntos que deberán tratarse y respetarse en el marco de la tregua.

¿Quién ganó y quién perdió?

Sin embargo, surge una duda sobre quién fue realmente el vencedor de este conflicto que involucró, de manera indirecta, a varios países, pues tanto el gobierno iraní como el de Washington se han atribuido la victoria. “(...) Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos. Tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no, no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos”, dijo el republicano en la Casa Blanca. Cabe recordar que uno de los objetivos de Trump era debilitar o incluso hacer desaparecer el régimen iraní, además de acabar con su programa nuclear y golpear a sus altos mandos y fuerzas militares. Pero parece que el régimen de los ayatolás continúa vigente y entendió que el control del estrecho de Ormuz podría convertirse en su as bajo la manga frente a las ofensivas estadounidenses e israelíes. También existe incertidumbre debido al desconocimiento sobre el contenido del acuerdo que se firmaría este viernes. Para algunos analistas, este se asemeja al acuerdo nuclear alcanzado durante el gobierno de Barack Obama en 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), mediante el cual Irán aceptó limitar su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Ese mismo acuerdo fue abandonado por el presidente Trump en 2018, quien lo calificó como el “peor acuerdo de la historia”. Para algunos diarios estadounidenses, quien parece haber perdido la guerra es Donald Trump. Aunque las ofensivas militares lograron neutralizar a altos mandos, afectar la fuerza aérea y debilitar parte del liderazgo político iraní; pero ese país podría reconstruirse e incluso emerger con un régimen más fuerte.

Según estos análisis, Estados Unidos empleó una cantidad significativa de recursos militares para enfrentar a un rival considerado mucho más pequeño, que además atravesaba una profunda crisis económica, marcada por una alta inflación y contra los altos funcionarios del islam chií. El esfuerzo militar para combatir a Irán implicó para Washington un elevado costo financiero y generó desconfianza entre algunos electores, quienes esperaban que la ofensiva terminara por desmantelar el programa nuclear iraní. Por ahora, se espera que en las futuras negociaciones participen el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien incluso afirmó que Trump también podría estar presente en la ceremonia para la firma, que tendrá lugar en un exclusivo resort de montaña ubicado en Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna. Siga leyendo: Trump amenaza a Irán: “Se desatará el infierno” si intenta desarrollar armas nucleares

Preguntas frecuentes

¿Quién ganó la guerra entre Irán y Estados Unidos? ¿Por qué era importante el estrecho de Ormuz? No existe un consenso. Estados Unidos logró objetivos militares, pero Irán mantuvo su régimen y capacidad de negociación, por lo que varios expertos consideran que no hubo un vencedor absoluto. Porque por ese corredor marítimo transita cerca del 20 % del petróleo mundial, lo que le da una enorme relevancia económica y estratégica. ¿Qué incluye el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos? Las partes aún no han revelado los términos definitivos. Las negociaciones buscarán establecer las condiciones del cese de hostilidades y otros compromisos bilaterales.