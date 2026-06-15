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Buques cargados de petróleo vuelven a salir del estrecho de Ormuz tras acuerdo entre EE.UU. e Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que los buques comerciales ya comienzan a salir del estrecho de Ormuz tras el acuerdo de paz anunciado entre Estados Unidos e Irán, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo.

  • Donald Trump aseguró que el tránsito marítimo comienza a normalizarse en el estrecho de Ormuz tras el acuerdo alcanzado con Irán. FOTO: Getty.
    Donald Trump aseguró que el tránsito marítimo comienza a normalizarse en el estrecho de Ormuz tras el acuerdo alcanzado con Irán. FOTO: Getty.
Agencia AFP
hace 2 horas
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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que los barcos comerciales “empiezan a salir” del estrecho de Ormuz, gracias al anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

“Los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo, del estrecho de Ormuz”, indicó Trump en su red Truth Social, mientras se dirigía a la cumbre del G7 en Francia.

“Están transitando por la ‘autopista’ del sur, que es totalmente segura, protegida e inmaculada”, escribió, aparentemente en referencia a una ruta de navegación más cercana a Omán en el estrecho canal.

Puede leer: ¿Qué se sabe del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra?

InfogrÃ¡fico
Buques cargados de petróleo vuelven a salir del estrecho de Ormuz tras acuerdo entre EE.UU. e Irán

Trump dijo la semana pasada que el ejército estadounidense había ayudado en secreto a más de 200 barcos comerciales que transportaban más de 100 millones de barriles de petróleo a atravesar el estrecho de Ormuz desde mayo.

“¡También hay otras zonas de tránsito!!!”, publicó el lunes, sin dar más detalles.

Estados Unidos espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo “sin peajes” por parte de Irán, declaró JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

Conozca aquí: Trump anuncia firma de acuerdo con Irán para este domingo, anticipa reapertura de Ormuz

“Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas”, que deben comenzar por un período de dos meses a partir del viernes, declaró JD Vance.

La firma del pacto está prevista el viernes en Ginebra.

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