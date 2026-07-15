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Vicepresidenta de Argentina calentó la previa vs. Inglaterra: llamó “piratas” a los ingleses y generó polémica

Al grito de “piratas usurpadores”, la mandataria revivió las viejas heridas de Malvinas y desautorizó la postura pacifista del DT Lionel Scaloni, aumentando la tensión previa de un partido rodeado de geopolítica e historia.

  • A horas del crucial choque entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la vicepresidenta Victoria Villarruel pateó el tablero de la diplomacia deportiva. FOTO: Tomada de redes sociales @England y AFP
    A horas del crucial choque entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, la vicepresidenta Victoria Villarruel pateó el tablero de la diplomacia deportiva. FOTO: Tomada de redes sociales @England y AFP
  • La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel. FOTO: Tomada de redes sociales @VickyVillarruel
    La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel. FOTO: Tomada de redes sociales @VickyVillarruel
  • Harry Kane y Lionel Messi. FOTO: AFP
    Harry Kane y Lionel Messi. FOTO: AFP
  • Maradona en el partido de Argentina vs. Inglaterra en 1986. FOTO: Getty
    Maradona en el partido de Argentina vs. Inglaterra en 1986. FOTO: Getty
  • La popular “mano de Dios” de Maradona. FOTO: Getty
    La popular “mano de Dios” de Maradona. FOTO: Getty
Agencia AFP
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 51 minutos
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La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, generó polémica tras llamar “piratas usurpadores” a los ingleses, previo al partido por semifinales del Mundial 2026 que este miércoles 15 de julio enfrentará a la Albiceleste con la selección de Inglaterra.

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“No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío; contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, dijo en un mensaje en la red social X la vicepresidenta, sobre la medianoche de este martes.

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel. FOTO: Tomada de redes sociales @VickyVillarruel
La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel. FOTO: Tomada de redes sociales @VickyVillarruel

“Mañana (por este miércoles) jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más”, añadió Villarruel. Y es que su padre fue un militar veterano de la Guerra de Malvinas, que libraron en 1982 el gobierno dictatorial de Argentina y el de Inglaterra por la soberanía de las islas, que sigue bajo disputa entre ambos países por vías diplomáticas.

El conflicto bélico, que duró 74 días, se saldó con el triunfo del Reino Unido y un balance de 649 argentinos y 255 británicos muertos. “¡Aguante Argentina! “¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”, cerró Villarruel.

En su mensaje, la vicepresidenta también aludió a Diego Maradona, que, en el Mundial 1986 en el que Argentina se coronó campeón, anotó dos goles legendarios en su victoria 2-0 contra Inglaterra. Uno de ellos es conocido como “el gol del siglo” y otro polémico llamado “la mano de Dios”.

El mensaje de la vicepresidenta argentina va a contramano de las declaraciones del propio entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, y de varios jugadores que buscaron bajar el tono a las implicaciones del partido, despojándolo de todo contenido político o histórico. “Es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarlos sería una locura”, había dicho Scaloni al respecto.

Harry Kane y Lionel Messi. FOTO: AFP
Harry Kane y Lionel Messi. FOTO: AFP

Este martes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que, de acuerdo al operativo de seguridad establecido en Estados Unidos para el partido que se disputará en la ciudad de Atlanta, los hinchas argentinos no podrán ingresar al estadio con banderas o cualquier elemento alusivo a las Islas Malvinas.

“No van a poder entrar banderas con mensajes de ese tipo”, dijo Monteoliva a radio La Red. “Nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación”, añadió.

La alusión a las islas está presente de forma habitual en las banderas de los clubes de fútbol argentinos, también en las que alientan a la selección y en los cánticos de las hinchadas. “Eso es más complicado, a la gente no se le puede tapar la boca”, respondió risueña la ministra, consultada al respecto.

El detonante de la tensión: Las Malvinas y el historial en números

El conflicto bélico ocurrido en 1982 por la soberanía de las islas Malvinas dejó una herida profunda en la sociedad argentina. Cuatro años más tarde, el fútbol se transformó en el escenario de una especie de “desahogo simbólico”, en medio de una guerra geopolítica.

Y es que el partido de cuartos de final en el Mundial de México 1986 representó mucho más que un pase de ronda. Fue el día en que Diego Armando Maradona inmortalizó “La Mano de Dios” y luego firmó el “Gol del Siglo”, gambeteando a media Inglaterra, como “revancha”.

Para los argentinos, aquella victoria 2-1 fue un desahogo poético y una victoria moral después de lo ocurrido en las islas, aunque el propio Maradona admitiera después que la política debía estar al margen de la pelota.

A pesar del valor emocional de los triunfos albicelestes, las estadísticas muestran un balance general favorable para los europeos. En el historial general de partidos masculinos absolutos, se registran 14 enfrentamientos oficiales y amistosos con 6 victorias para Inglaterra, 3 para Argentina y 5 empates.

Maradona en el partido de Argentina vs. Inglaterra en 1986. FOTO: Getty
Maradona en el partido de Argentina vs. Inglaterra en 1986. FOTO: Getty

Ahora, hablando puntualmente de los encuentros en mundiales, el dominio inglés es muy similar, habiéndose cruzado en 5 ocasiones previas:

-Chile 1962 (Fase de grupos): Inglaterra 3 - 1 Argentina

-Inglaterra 1966 (Cuartos de final): Inglaterra 1 - 0 Argentina (un partido recordado por la polémica expulsión del argentino Antonio Rattín)

-México 1986 (Cuartos de final): Argentina 2 - 1 Inglaterra (la consagración de Maradona)

-Francia 1998 (Octavos de final): Argentina 2 - 2 Inglaterra (Argentina avanzó 4-3 por penales tras un partido memorable con gol de Michael Owen y expulsión de David Beckham)

-Corea-Japón 2002 (Fase de grupos): Inglaterra 1 - 0 Argentina (con gol de penal de David Beckham)

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La popular “mano de Dios” de Maradona. FOTO: Getty
La popular “mano de Dios” de Maradona. FOTO: Getty

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Por qué Victoria Villarruel tiene un vínculo personal tan fuerte con el tema de las Islas Malvinas?
La vicepresidenta argentina tiene un lazo familiar directo con el conflicto: su padre fue un militar veterano que combatió en la Guerra de Malvinas en 1982. Esta herencia familiar explica su postura activa y su rechazo a tratar el partido de fútbol contra Inglaterra de manera neutral o puramente deportiva.
¿Se pueden ingresar banderas de Malvinas al estadio en la semifinal del Mundial 2026?
No, el operativo de seguridad establecido en Estados Unidos para el partido en Atlanta prohíbe explícitamente el ingreso de banderas o cualquier elemento alusivo a las Islas Malvinas. Según la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, no se permitirá ningún mensaje que pueda provocar incidentes o reacciones en las tribunas.
¿Qué consecuencias o sanciones hay si los hinchas argentinos cantan sobre Malvinas en la cancha?
Las autoridades no se han pronunciado sobre si habrá sanciones económicas, expulsiones del estadio o multas para los hinchas que realicen cánticos alusivos a las islas. La ministra de Seguridad admitió de manera informal que controlar los cantos de la gente “es más complicado” y que “no se le puede tapar la boca” a la hinchada, pero no detalló medidas de castigo específicas.
¿Cuál es la situación diplomática actual de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido?
Aunque el enfrentamiento militar de 74 días en 1982 terminó con la victoria del Reino Unido (con un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos), la soberanía de las islas sigue estando bajo disputa. Actualmente, ambos países canalizan este reclamo de manera exclusiva a través de vías diplomáticas.
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