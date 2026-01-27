¿Conoce a colombianos en España? Les puede interesar: regularán a migrantes que vivan en ese país

Mientras en Estados Unidos los migrantes irregulares son perseguidos por Donald Trump en unas violentas redadas sin precedentes, en España, el gobierno acaba de acordar una medida que permitirá que los extranjeros que viven en ese país regulen su estatus migratorio en procesos exprés y miles de colombianos podrían beneficiarse. Este martes, en un Consejo de Ministros, el gobierno español aprobó el trámite de un Real Decreto –no tendrá que pasar por el Congreso– que permitirá la regularización extraordinaria para personas extranjeras con el objetivo de “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”. Lea aquí: Hijo del presidente Petro fue víctima de hurto en Madrid: le robaron cadena de oro de $25 millones La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dio a conocer la medida, que calificó de “histórica”, y que permitirá, en corto tiempo, “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”. El procedimiento, dijo además, será “sencillo” y beneficiará a más de medió millón de personas, entre ellos los colombianos, cuya población en ese país ronda el millón, muy cerca de superar este año a los marroquíes, la nacionalidad del mayor número de migrantes en suelo ibérico.

El paso a paso para que un migrante regule su estatus en España

A la medida extraordinaria podrán acogerse personas que actualmente vivan en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo. Para aplicar, la primera condición que deben cumplir es haber estado en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y llevar más de cinco meses en el país. Y para demostrarlo deberán presentar cualquier documento expedido durante ese tiempo, ya sea el empadronamiento –el registro como residente en el ayuntamiento de la ciudad o pueblo en el que vive–, contratos de alquiler, agendamientos de citas médicas, certificado de envío de remesas, entre otros. Además, otro de los requisitos es que el migrante no tenga antecedentes penales.