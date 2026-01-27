x

¿Conoce a colombianos en España? Les puede interesar: regularán a migrantes que vivan en ese país

El gobierno español aprobó un decreto que permitirá la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular o sean solicitantes de asilo para que puedan trabajar y acceder a otros servicios. Así es el proceso que les dará permiso de residencia por un año.

  • El procedimiento, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España será “sencillo” y beneficiará a más de medió millón de personas. FOTO: Manuel Saldarriaga
    El procedimiento, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España será “sencillo” y beneficiará a más de medió millón de personas. FOTO: Manuel Saldarriaga
Jessica Quintero Serna
Jessica Quintero Serna

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

Mientras en Estados Unidos los migrantes irregulares son perseguidos por Donald Trump en unas violentas redadas sin precedentes, en España, el gobierno acaba de acordar una medida que permitirá que los extranjeros que viven en ese país regulen su estatus migratorio en procesos exprés y miles de colombianos podrían beneficiarse.

Este martes, en un Consejo de Ministros, el gobierno español aprobó el trámite de un Real Decreto –no tendrá que pasar por el Congreso– que permitirá la regularización extraordinaria para personas extranjeras con el objetivo de “garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente”.

Lea aquí: Hijo del presidente Petro fue víctima de hurto en Madrid: le robaron cadena de oro de $25 millones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dio a conocer la medida, que calificó de “histórica”, y que permitirá, en corto tiempo, “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.

El procedimiento, dijo además, será “sencillo” y beneficiará a más de medió millón de personas, entre ellos los colombianos, cuya población en ese país ronda el millón, muy cerca de superar este año a los marroquíes, la nacionalidad del mayor número de migrantes en suelo ibérico.

El paso a paso para que un migrante regule su estatus en España

A la medida extraordinaria podrán acogerse personas que actualmente vivan en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.

Para aplicar, la primera condición que deben cumplir es haber estado en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y llevar más de cinco meses en el país.

Y para demostrarlo deberán presentar cualquier documento expedido durante ese tiempo, ya sea el empadronamiento –el registro como residente en el ayuntamiento de la ciudad o pueblo en el que vive–, contratos de alquiler, agendamientos de citas médicas, certificado de envío de remesas, entre otros.

Además, otro de los requisitos es que el migrante no tenga antecedentes penales.

El plazo para presentar la solicitud de regularización ante el gobierno español arrancará en abril y se extenderá hasta junio.

La ministra Saiz también anunció que, tras hacer la solicitud, quedarán suspendidos los procesos de retorno que la persona pueda tener, así como las órdenes de expulsión por trabajar sin permiso u otros motivos.

Siga leyendo: Así podrá priorizar su cita para la visa americana si ya tiene boletas para ir al Mundial

La evaluación de las peticiones tardaría tres meses en resolverse, aunque, tras 15 días de iniciado el proceso, el solicitante podrá empezar a trabajar formalmente.

Si la solicitud es positiva, el gobierno español le concederá al migrante una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, podrá prorrogarla.

Esta medida, aunque no es nueva en España, no se retomaba desde hace 20 años. La primera tuvo lugar durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. En ese año, unos 570.000 migrantes regularizaron su estatus.

