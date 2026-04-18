¿Robots del placer que conversan? Así la IA transforma los juguetes sexuales

Los robots conversacionales eróticos y los dispositivos inteligentes de estimulación ya tienen su espacio en una feria dedicada a productos para adultos, inaugurada el viernes en China, primer productor mundial de juguetes sexuales, donde la vida íntima no escapa a la ola de la inteligencia artificial.

“Una sola frase puede hacerte estremecer”, prometen carteles instalados en el amplio recinto de exposición en Shanghái.

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Promocionan la aplicación “Luvmazer”, desarrollada por una empresa de Cantón (sur), que propone “encuentros con personajes de IA” y transforma las conversaciones con parejas virtuales en pulsaciones de vibrador.

Aunque era algo poco común hace algunos años, “todo el mundo ofrece ahora la función de sincronización de video” para adultos con un juguete sexual conectado, asegura un empleado de Amorlink, empresa especializada en la “teledildónica”, es decir, el uso de la para imitar interacciones sexuales humanas.

Los dispositivos que se presentan están equipados con potentes chips informáticos.

Un poco más allá, una muñeca de silicona de tamaño real, de inspiración “cyberpunk” y con articulaciones metálicas, está diseñada para mostrar emociones y un lenguaje “naturales”, explica a la AFP Zhou Yuanqing responsable del puesto Cydoll.

“Hoy en día la gente no sale a beber ni a reunirse con sus amigos, y puede que prefiera jugar en sus teléfonos o computadoras por su cuenta... pero aún así necesita compañía”, insiste.

Varias empresas presentes ofrecen agentes de IA para el marketing y la gestión de tiendas físicas para adultos, mientras que otras promocionan soluciones tecnológicas para marcas que buscan crear sus propios juguetes “inteligentes”