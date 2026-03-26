Así fue la curiosa aparición de Melania Trump con un robot humanoide en la Casa Blanca

Quien acompañó a Melania Trump en uno de los salones más emblemáticos de la Casa Blanca, no fue un humano, fue un robot humanoide. Y no como simple exhibición tecnológica, su presencia dio apertura a una conversación sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación de los niños. En el inicio de la cumbre internacional “Forjando juntos el futuro”, la primera dama apareció junto a Figure 3, un androide capaz de caminar, hablar y gesticular. Ambos de blanco, ingresaron al Salón Este ante la mirada de primeras damas y delegaciones de distintos continentes. La escena, más cercana a la ciencia ficción que a la diplomacia tradicional, terminó con aplausos. “Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca”, dijo el robot en sus primeras palabras, antes de retirarse por el mismo lugar por el que entró. Entérese: De chatbot a asistente: Claude ya puede usar su computador para ejecutar tareas paso a paso, ¿cómo funciona?

El gesto no fue casual. Según reportó The New York Times, Melania ha mostrado un interés creciente por la robótica, no solo como herramienta doméstica, capaz de “ir a buscar toallas, cargar las compras y servir champán”, según la empresa que desarrolla el androide, sino como un actor potencial dentro del sistema educativo. De hecho, la propia primera dama dejó clara esa intención durante su intervención. “Es justo decir que usted es mi primer invitado humanoide, fabricado en Estados Unidos, a la Casa Blanca”, afirmó, antes de invitar a su audiencia a imaginar un escenario donde la inteligencia artificial tenga rostro y voz en las aulas. “Imaginen a un educador humanoide llamado Platón. El acceso a los estudios clásicos es ahora instantáneo”, planteó. Y fue más allá al proyectar el impacto en las nuevas generaciones: “Previsiblemente, nuestros hijos desarrollarán un profundo pensamiento crítico y capacidades de razonamiento independiente”.

En los últimos meses, Melania Trump ha ido consolidando una agenda pública centrada en la inteligencia artificial, la seguridad digital y el bienestar infantil. Ha organizado eventos sobre protección de menores en internet y ha insistido en la necesidad de integrar tecnología en los procesos educativos. En paralelo, también ha impulsado proyectos personales con un fuerte componente tecnológico, como un documental sobre su vida y un audiolibro narrado mediante inteligencia artificial. Conozca: MWC 2026: un teléfono-robot, gafas que hablan con IA y otras innovaciones clave que anticipan hacia dónde va la tecnología Su apuesta se alinea, además, con decisiones del gobierno estadounidense. En abril pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo enfocado en incorporar la IA en los programas educativos. Aunque Melania no forma parte oficial de ese equipo, sí ha utilizado su visibilidad para promover alianzas entre el sector público y privado. “El futuro de la IA está ‘personificado’”, aseguró durante el evento. “Se configurará a partir de la forma de los humanos. Muy pronto la inteligencia artificial pasará de nuestros teléfonos móviles a humanoides que proporcionen utilidad”.

Melania Trump junto a Figure 3. FOTO: AFP