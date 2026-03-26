Así fue la curiosa aparición de Melania Trump con un robot humanoide en la Casa Blanca

Quien acompañó a Melania Trump en uno de los salones más emblemáticos de la Casa Blanca, no fue un humano, fue un robot humanoide. Y no como simple exhibición tecnológica, su presencia dio apertura a una conversación sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación de los niños.
En el inicio de la cumbre internacional “Forjando juntos el futuro”, la primera dama apareció junto a Figure 3, un androide capaz de caminar, hablar y gesticular. Ambos de blanco, ingresaron al Salón Este ante la mirada de primeras damas y delegaciones de distintos continentes. La escena, más cercana a la ciencia ficción que a la diplomacia tradicional, terminó con aplausos.
“Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca”, dijo el robot en sus primeras palabras, antes de retirarse por el mismo lugar por el que entró.
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