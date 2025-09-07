Rusia provocó incendio en la sede del Gobierno de Ucrania en su mayor bombardeo desde el inicio de la invasión

Rusia lanzó su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra, una andanada de drones y misiles que dejó al menos cinco muertos en distintos puntos del país y provocó un incendio en la sede del Gobierno en Kiev.
El ataque este domingo contra la sede del Gobierno de Ucrania, un gran complejo en el corazón de Kiev, es el primero de este tipo en tres años y medio de conflicto, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió de que la arremetida solo prolongará la guerra.
Un periodista de AFP vio llamas en el techo del edificio donde se reúne el Consejo de Ministros y humo en otros puntos de la capital ucraniana.
“Por primera vez, el techo y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo”, dijo la primera ministra, Yulia Sviridenko, en Telegram.
“Restauraremos los edificios. Pero no podemos recuperar las vidas perdidas. El enemigo aterroriza y mata a nuestra gente todos los días en todo el país”, afirmó Sviridenko.