Rusia provocó incendio en la sede del Gobierno de Ucrania en su mayor bombardeo desde el inicio de la invasión

Rusia lanzó su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra, una andanada de drones y misiles que dejó al menos cinco muertos en distintos puntos del país y provocó un incendio en la sede del Gobierno en Kiev. El ataque este domingo contra la sede del Gobierno de Ucrania, un gran complejo en el corazón de Kiev, es el primero de este tipo en tres años y medio de conflicto, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió de que la arremetida solo prolongará la guerra. Un periodista de AFP vio llamas en el techo del edificio donde se reúne el Consejo de Ministros y humo en otros puntos de la capital ucraniana. “Por primera vez, el techo y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo”, dijo la primera ministra, Yulia Sviridenko, en Telegram. “Restauraremos los edificios. Pero no podemos recuperar las vidas perdidas. El enemigo aterroriza y mata a nuestra gente todos los días en todo el país”, afirmó Sviridenko.

El ataque también dañó varios edificios altos en la capital, reportaron los servicios de emergencia. Según la fuerza aérea ucraniana, este ataque, con más de 800 drones y 13 misiles lanzados contra Ucrania, es la mayor ofensiva aérea rusa desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Moscú no da señales de que quiera detener su ofensiva y mantiene sus exigencias de más terreno ucraniano para un acuerdo de paz, condiciones que son inaceptables para Ucrania. Al referirse al ataque, el presidente ucraniano dijo que “estas matanzas ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra”. Zelenski dijo que discutió el ataque en una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron y que Francia ayudaría a Ucrania a fortalecer su defensa. En un mensaje en la red social X, Macron condenó el ataque y dijo que Rusia “se encierra cada vez más en la lógica de la guerra y el terror”. Por otro lado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent dijo a la cadena televisiva NBC que su país está dispuesto “a aumentar la presión sobre Rusia (...) pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan”.