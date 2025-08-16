Trump y Putin se despiden en Alaska sin acuerdo sobre Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se fueron de Alaska sin revelar un plan para acabar con la guerra o alcanzar un alto al fuego en Ucrania, tras una cumbre amistosa y, según ellos, “productiva”.
Trump mantuvo una “larga llamada” con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, así como con líderes de la UE, Francia, Alemania, Reino Unido y la OTAN, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y una vocera de la Comisión Europea.
Antes de dejar Anchorage, Trump calificó la cumbre de “muy productiva”, mientras que Putin la tildó de “constructiva”, pero nada se sabe de sus tres horas de conversación en una base militar de Alaska.