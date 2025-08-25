¿Será su esposa Cilia Flores quien entregue a Nicolás Maduro? La tesis de un congresista de EE. UU.

La figura de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y considerada por muchos como la mujer más poderosa de Venezuela, vuelve a estar en el centro del debate político internacional. El congresista estadounidense Carlos Giménez planteó la hipótesis de que sería ella quien eventualmente traicione al mandatario, a quien describió como “títere” de su propia esposa.

En un mensaje publicado en redes sociales, Giménez aseguró que “se comenta que Cilia Flores, la esposa del considerado narcodictador Nicolás Maduro, sea la que lo entregue, ya que ella es la que, en realidad, pretende gobernar a Venezuela. Maduro más bien es el títere de Cilia, dicho por la misma Delcy Rodríguez a funcionarios americanos”.