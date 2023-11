Los argentinos votaron este domingo en segunda vuelta para elegir presidente entre el ministro de Economía, el peronista Sergio Massa, y el libertario y ultraderechista Javier Milei, en unos reñidos comicios que transcurrieron en un clima de extrema crispación. En medio de una grave crisis económica, la campaña electoral se desarrolló entre los sentimientos de rabia hacia la política tradicional que representa Massa y de miedo ante las propuestas disruptivas de Milei, quien resultó elegido ganador.

Con una inflación de tres dígitos y en medio de la peor crisis económica en dos décadas, un 55,9% de los argentinos se inclinaron por las promesas de cambio del antisistema Milei, contra 44% que votaron a Massa, según resultados oficiales parciales.

Puede leer: Atención: el ultraderechista Javier Milei fue elegido como el nuevo presidente de Argentina

“Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa en un discurso ante la militancia en su comando de campaña.

“Desde mañana (lunes) la responsabilidad de dar certezas es responsabilidad del nuevo presidente electo y esperamos que así lo haga”, dijo Massa.

Añadió que se pondrán en marcha “mecanismos de enlace y transición de enlace democráticos, para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional”.

El comando de campaña de Milei se llenó de seguidores que cantaban su lema “la casta tiene miedo” en alusión a la clase política, y también “Argentina sin Cristina” y “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Le recomendamos: “Nunca hay que votar por la barbarie”: Petro insta a los argentinos a votar por Massa y critica a Milei

Para reflotar la tercera economía latinoamericana, Milei propone medidas drásticas como la dolarización y el cierre del Banco Central, para terminar con la inflación y la emisión monetaria.

Argentina tiene desde 2018 un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional por 44.000 millones de dólares, negociado por el entonces presidente Mauricio Macri, y desde 2019 un sistema de control de cambios.

Ese acuerdo contempla un compromiso para reducir el déficit fiscal hasta 0,9% del PIB en 2024, que Milei considera insuficiente. La investidura de Milei, un economista de 53 años, será el 10 de diciembre, para un periodo de cuatro años.