SpaceX prepara la primera prueba de su cohete Starship desde su salida a bolsa

SpaceX tiene previsto el lanzamiento de prueba de su potente cohete Starship el jueves, el primero desde que la compañía salió a la bolsa el mes pasado.

El cohete tiene programado su despegue en las instalaciones Starbase de la compañía, en el sur de Texas, en una ventana de 90 minutos que inicia a las 17H45, hora local (22H45 GMT). Será el decimotercer vuelo de Starship.

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Un clima desfavorable o problemas técnicos podrían causar demoras en la prueba. Los objetivos del vuelo serán similares a los de un viaje en gran parte exitoso realizado en mayo, en el que se estrenó la última versión del potente Starship, su modelo de tercera generación.

Los objetivos de esa prueba eran esencialmente demostrar los nuevos diseños en vuelo. Sin embargo, no estuvo exenta de algunos contratiempos, entre ellos problemas en los motores del propulsor Super Heavy que obligaron a un impacto en el Golfo de México en lugar de un regreso de precisión.

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La empresa afirmó que “se han realizado varias modificaciones en el hardware y el software para resolver los problemas observados en el vuelo anterior”.

Esta vez, SpaceX aspirará a llevar a cabo sin contratiempos el lanzamiento, el ascenso, la separación de etapas, la quema de retorno y la quema de aterrizaje del propulsor en alta mar.