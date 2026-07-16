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SpaceX prepara la primera prueba de su cohete Starship desde su salida a bolsa

El cohete podría despegar en las instalaciones Starbase de la compañía, en el sur de Texas. Este sería entonces el decimotercer vuelo.

  • La compañía SpaceX, de Elon Musk, prepara la primera prueba de su cohete Starship. FOTO: GETTY
    La compañía SpaceX, de Elon Musk, prepara la primera prueba de su cohete Starship. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 49 minutos
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SpaceX tiene previsto el lanzamiento de prueba de su potente cohete Starship el jueves, el primero desde que la compañía salió a la bolsa el mes pasado.

El cohete tiene programado su despegue en las instalaciones Starbase de la compañía, en el sur de Texas, en una ventana de 90 minutos que inicia a las 17H45, hora local (22H45 GMT). Será el decimotercer vuelo de Starship.

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Un clima desfavorable o problemas técnicos podrían causar demoras en la prueba. Los objetivos del vuelo serán similares a los de un viaje en gran parte exitoso realizado en mayo, en el que se estrenó la última versión del potente Starship, su modelo de tercera generación.

Los objetivos de esa prueba eran esencialmente demostrar los nuevos diseños en vuelo. Sin embargo, no estuvo exenta de algunos contratiempos, entre ellos problemas en los motores del propulsor Super Heavy que obligaron a un impacto en el Golfo de México en lugar de un regreso de precisión.

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La empresa afirmó que “se han realizado varias modificaciones en el hardware y el software para resolver los problemas observados en el vuelo anterior”.

Esta vez, SpaceX aspirará a llevar a cabo sin contratiempos el lanzamiento, el ascenso, la separación de etapas, la quema de retorno y la quema de aterrizaje del propulsor en alta mar.

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¿Cuándo será el próximo lanzamiento de prueba del Starship de SpaceX?
El lanzamiento está previsto para el jueves en una ventana de 90 minutos que comienza a las 17:45 (hora local del sur de Texas), equivalentes a las 22:45 GMT. Si las condiciones meteorológicas o técnicas no son favorables, la prueba podría aplazarse.
¿Qué busca demostrar SpaceX con este vuelo de prueba?
SpaceX pretende completar con éxito todas las etapas clave de la misión, incluyendo el lanzamiento, el ascenso, la separación de etapas, la maniobra de retorno y la quema de aterrizaje del propulsor Super Heavy en el mar.
¿Qué ocurrió en el vuelo anterior del Starship?
El vuelo de prueba de mayo cumplió gran parte de sus objetivos, pero presentó inconvenientes en varios motores del propulsor Super Heavy, lo que impidió un regreso de precisión y obligó a que terminara impactando en el Golfo de México.
¿Qué cambios realizó SpaceX después del último vuelo de prueba?
La compañía informó que implementó modificaciones tanto en el hardware como en el software del sistema para corregir los problemas detectados durante el vuelo anterior. No detalló cuáles fueron esos cambios.
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