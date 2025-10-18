x

¡Qué susto! Vuelo de Air China aterriza de emergencia en Shanghái tras incendio por batería de litio

Momentos de tensión a bordo de un vuelo de Air China: una batería de litio estalló en pleno vuelo y obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en Shanghái. Así ocurrió.

    El vuelo de Air China fue desviado a Shanghái tras un incendio causado por una batería de litio en la cabina. FOTO: captura de video.
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Un avión de Air China que cubría la ruta entre Hangzhou (este de China) y Seúl (Corea del Sur) tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Shanghái luego de que una batería de litio explotara dentro del equipaje de mano de un pasajero y provocara un incendio en la cabina.

Según informó la aerolínea en un comunicado, “una batería de litio se prendió fuego espontáneamente en el equipaje de mano de un pasajero, guardado en el compartimento superior del vuelo CA139”. La tripulación actuó de inmediato y logró controlar las llamas siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. “Nadie resultó herido”, añadió la compañía.

El incidente ocurrió mientras el avión sobrevolaba el este de China rumbo al aeropuerto internacional de Incheon, cerca de Seúl. Por precaución, el piloto decidió desviar el vuelo hacia Shanghái, donde la aeronave aterrizó sin contratiempos.

Lea también: Polémica por aerolínea canadiense WestJet que cobrará más por reclinar el asiento: “Nos falta poco para viajar parados”

Medios locales como Jimu News compartieron imágenes y videos grabados por los pasajeros en los que se observan llamas saliendo del compartimento superior y a varios viajeros levantándose de sus asientos alarmados por el fuego.

De acuerdo con los registros de Flightradar, el vuelo había despegado de Hangzhou a las 9:47 de la mañana y regresó a Shanghái poco después de las 11:00. Tras el aterrizaje, las autoridades chinas y la aerolínea iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del incidente.

Este no es el primer caso reciente de emergencia aérea provocada por baterías de litio en Asia. En mayo, un vuelo de China Southern Airlines también tuvo que regresar de emergencia tras detectarse humo en el equipaje de un pasajero.

