x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Terremoto sacudió a Cuba en medio del apagón y las advertencias de Trump

Sobre la madrugada del martes, un sismo de magnitud 5,8 sacudió la costa de la isla que también vivió un apagón en la noche del lunes.

  • Cuba vive una crisis por la falta de petróleo y los apagones eléctricos en la isla. Foto: Sven Creutzmann/Mambo photo/Getty Images
    Cuba vive una crisis por la falta de petróleo y los apagones eléctricos en la isla. Foto: Sven Creutzmann/Mambo photo/Getty Images
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió la costa de Cuba el martes de madrugada sin que se tenga constancia de daños, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo ocurrió a una profundidad de 11,6 kilómetros, con un epicentro 49 kilómetros sur-suroeste del puerto cubano de Punta de Maisí, según el USGS.

Lea también: ¿El final del castrismo?: Trump asegura que “algo va a pasar muy pronto en Cuba”

El organismo situó el nivel de alerta en categoría verde, lo que significa “baja probabilidad de víctimas o daños”.

Indicó que las localidades de Imías y San Antonio del Sur podrían haber sentido movimientos leves.

Cuba comenzó a restablecer el servicio eléctrico tras un apagón total el lunes, en momentos en que Estados Unidos mantiene un bloqueo petrolero contra el gobierno comunista de la isla.

El terremoto fue reportado por primera vez por el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo, que también registró réplicas de hasta 4,7 grados de magnitud.

El Servicio Sismológico de Cuba afirmó haber recibido avisos de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. El epicentro se halló a unos 95 kilómetros de Guantánamo.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el lunes que espera tener “el honor de tomar Cuba” durante su mandato, en plenas negociaciones con el régimen de La Habana, exangüe a causa de la crisis energética.

“Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos”, consideró.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, en medio de un bloqueo casi total de Washington a la entrega de crudo a la isla.

Washington amenaza con sanciones a los países que quieren entregar crudo a la isla, ya que considera que su gobierno comunista es una “amenaza”.

Según el USGS, el 6 de marzo ya se había registrado otro terremoto de magnitud 5 frente a la costa de Cuba.

Siga leyendo: Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos: Díaz-Canel busca soluciones ante la “máxima presión” de Trump

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida