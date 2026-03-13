Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos: Díaz-Canel busca soluciones ante la “máxima presión” de Trump

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que su país mantiene conversaciones con Estados Unidos, que aplica una política de máxima presión contra la isla comunista. Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, representa una “amenaza excepcional”, principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, aliados de La Habana. Lea también: Cuba abre la puerta al diálogo con Estados Unidos, pero pone una condición: que sea “sin presiones” El presidente estadounidense instó a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar las consecuencias. La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, señaló Díaz-Canel en una reunión con miembros de las más altas instancias del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y miembros del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, en imágenes difundidas por la televisión cubana.

Esas conversaciones “han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, precisó Díaz-Canel.

Según imágenes de televisión, entre los dirigentes, en primera fila, se encontraba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro (2006-2018) y quien ha sido mencionado por los medios estadounidenses como el interlocutor del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en el contexto de conversaciones secretas.

Las declaraciones de Díaz-Canel confirman lo afirmado por Trump, que ya a mediados de enero indicó que su gobierno mantenía conversaciones con altos dirigentes de la isla.

El presidente cubano subrayó que las conversaciones con Estados Unidos son facilitadas por “factores internacionales”, que no precisó,

El jueves por la noche, su gobierno anunció la próxima liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano, el histórico mediador entre Cuba y Estados Unidos.

¿Qué busca Cuba con las conversaciones con Estados Unidos?

Las conversaciones con Estados Unidos buscan “en primer lugar identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen” y “buscar soluciones”, dijo Díaz-Canel. Subrayó que se trata de un “proceso muy sensible” que “demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación”.