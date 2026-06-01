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The New York Times acusó a empresas de IA de robar “sin escrúpulos la propiedad intelectual” de los medios

El presidente del The New York Times, Arthur Gregg Sulzberger, advirtió que el periodismo atraviesa un momento crítico y que la IA podría derivar en un escenario con menos periodistas dedicados al reportaje de investigación, una labor costosa y difícil.

  • Menos periodistas y menos garantías de información fiable con la IA, según The New York Times. Foto: Esteban Vanegas
    Menos periodistas y menos garantías de información fiable con la IA, según The New York Times. Foto: Esteban Vanegas
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 38 minutos
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Las empresas de inteligencia artificial “roban sin escrúpulos la propiedad intelectual” de los medios de información, lo que desembocará en un mundo con “menos periodistas”, advirtió el lunes el máximo responsable del diario estadounidense The New York Times, Arthur Gregg Sulzberger.

“Nuestra profesión fue demasiado discreta, demasiado pasiva y estuvo demasiado dividida ante los abusos cometidos por las empresas que están provocando la revolución de la inteligencia artificial”, dijo el presidente y director del prestigioso diario, en el 77º encuentro de la Asociación Mundial de Editores de Prensa (WAN-IFRA), en la ciudad francesa de Marsella.

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Las empresas de IA están llevando a cabo “un robo sin escrúpulos de la propiedad intelectual que se produce a una escala sin precedentes”, advirtió.

En su opinión, estas empresas tienen “un control desmesurado sobre nuestros datos y nuestra atención”, pero “no cumplen con una responsabilidad fundamental que se desprende de ese poder: garantizar al público el acceso a información y noticias fiables”.

“Los gigantes tecnológicos saquean los sitios de información sin autorización ni compensación. Se reapropian de esos contenidos robados como si fueran sus autores, desviando así la audiencia y los ingresos” de los sitios de información, insistió.

“Nos encaminamos hacia un futuro en el que habrá cada vez menos periodistas para llevar a cabo el trabajo costoso y difícil que representa el reportaje de investigación”, prosiguió Sulzberger.

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Este congreso, que se celebra hasta el miércoles, tiene lugar en un contexto de preocupación por el modelo económico de la prensa, bajo fuerte presión por la inteligencia artificial y frente a una competencia cada vez mayor de las redes sociales.

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