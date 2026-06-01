¡De Cali para el mundo! Kapo ganó el premio a Compositor del Año en la música latina

Hay reconocimientos que premian una canción, y hay reconocimientos que premian una historia entera. El que acaba de recibir Kapo pertenece a los segundos.
El artista caleño fue nombrado Compositor del Año en la categoría Pop/Latin Rhythm en los Sesac Latina Music Awards 2026, una de las distinciones más respetadas de la industria musical latina, en una gala que reunió en Los Ángeles a las plumas más importantes de la música en español.
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Es la primera vez que Kapo levanta este galardón, un premio que no se gana por moda ni por un golpe de suerte, sino por el peso real de las canciones, por las letras que terminan tarareando millones de personas sin saber siquiera quién las escribió.