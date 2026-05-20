Tráfico de influencias y lavado de activos: las claves de la histórica imputación de Rodríguez Zapatero

El panorama político en España ha sufrido un sismo de magnitudes históricas. Por primera vez en la era democrática, un exjefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado en una causa penal. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, lo ha citado para el próximo 2 de junio bajo cargos de extrema gravedad: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Según la investigación, Zapatero habría liderado una “estructura estable y jerarquizada” destinada a obtener beneficios económicos mediante presiones a organismos públicos para favorecer a terceros.

¿Por qué investigan a Zapatero en el caso Plus Ultra?

El epicentro del conflicto es el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra. En marzo de 2021, en plena crisis sanitaria, el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó a esta compañía un préstamo público de 53 millones de euros proveniente de un fondo especial de 10.000 millones para empresas estratégicas. Sin embargo, la aerolínea apenas operaba con cuatro Airbus A-340 en rutas hacia Ecuador, Perú y Venezuela, lo que despertó sospechas inmediatas sobre su carácter “estratégico”. La justicia sospecha que este dinero no llegó de forma transparente. Las pesquisas señalan que la trama utilizó sociedades pantalla, documentación simulada y canales financieros opacos para ocultar el movimiento de fondos. De hecho, se han detectado operaciones sospechosas por valor de 1,95 millones de euros. En el centro de esta red aparecería una consultora vinculada a un allegado del expresidente, quien presuntamente actuó como intermediario para el pago de comisiones ocultas.

El papel del HSI de Estados Unidos: la prueba del celular

Un giro inesperado en esta historia es la intervención de las autoridades estadounidenses. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., a través de su oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Madrid, ha sido un aliado fundamental para la Fiscalía española. La cooperación internacional permitió la extracción de datos del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, un hombre vinculado a Plus Ultra y también investigado en la causa. Esta información, compartida con la Policía Nacional, ha sido el detonante para que el juez Calama encuentre indicios sólidos de blanqueo de capitales. Aunque el HSI mantiene reserva sobre los detalles específicos, su compromiso con la lucha contra la corrupción global ha puesto contra las cuerdas al expresidente español.

¿Qué es Whathefav SL y cómo afecta a las hijas de Zapatero?

La investigación no solo ha tocado el despacho oficial de Zapatero, sino también el entorno más íntimo de su familia. El magistrado ordenó el registro de la agencia Whathefav SL, una empresa de comunicación y marketing digital gestionada por sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. El objetivo es rastrear los pagos recibidos por esta sociedad y determinar si existe alguna conexión con la trama investigada. Laura, graduada como técnico superior en Realización y con experiencia en Real Madrid TV, fundó la empresa en 2019, mientras que Alba, licenciada en Comunicación Audiovisual Digital y Artes Escénicas, se unió en 2023. La evolución financiera de Whathefav ha sido meteórica: En 2023, la firma facturó 471.810 euros, con beneficios de 105.000 euros.En 2024, la facturación rozó el medio millón de euros.Ese mismo año, las hermanas se repartieron 74.000 euros en dividendos. Este éxito empresarial ha permitido a las jóvenes, que en su adolescencia fueron famosas por su estética gótica en una foto con los Obama, invertir en el mercado inmobiliario madrileño. En 2024, Laura compró una vivienda en la Dehesa de la Villa por 300.000 euros (con una hipoteca de 184.000). Alba, por su parte, adquirió en 2025 un piso en Valdezarza de valor similar, financiando 240.000 euros mediante hipoteca. Ambas residencias se encuentran estratégicamente cerca del chalet familiar en Puerta de Hierro.

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