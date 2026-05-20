¿Estados Unidos quiere repetir con Castro lo que hizo con Maduro? Claves del caso por el que lo acusaría formalmente

Durante semanas, en redes sociales comenzó rondar la idea de que “algo va a pasar en Cuba”. El comentario circula entre usuarios estadounidenses meses después de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y la ofensiva militar de Estados Unidos sobre Irán. Ahora, con una posible acusación formal contra Raúl Castro sobre la mesa, la sensación de que Washington está escalando su presión sobre La Habana volvió a instalarse.
La pieza central del caso tuvo lugar el 24 de febrero de 1996. Se trata del derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. En esa operación cuatro personas murieron —tres de ellas, estadounidenses— cuando cazas MiG cubanos interceptaron las aeronaves en un episodio que Estados Unidos sostiene ocurrió en espacio aéreo internacional. Según reportes conocidos en los últimos días, fiscales estadounidenses consideran que Castro habría tenido participación en la operación cuando era ministro de Defensa.