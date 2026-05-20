Dos estadounidenses fueron arrestados en Japón tras invadir el recinto del bebé mono viral Punch

Las autoridades de Japón informaron la detención de dos ciudadanos estadounidenses acusados de irrumpir en el recinto del macaco japonés “Punch”, un mono que se hizo conocido en redes sociales tras difundirse imágenes en las que aparecía abrazando un peluche en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa. El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 10:50 de la mañana, hora local, cuando uno de los hombres ingresó al área donde permanecían decenas de monos. De acuerdo con la Policía local, ambos detenidos enfrentan sospechas de obstrucción de actividades comerciales mediante el uso de la fuerza.

Las autoridades identificaron a los arrestados como: ·Reed Junai Dayson, estudiante universitario de 24 años, señalado como la persona que ingresó al recinto disfrazado presuntamente para promocionar una criptomoneda del tipo “memecoin”. ·Neil Jabari Duane, acusado de grabar el hecho mientras ocurría. Según reportó el diario japonés Mainichi, ambos estadounidenses negaron los cargos durante las investigaciones. Lea también: La ciencia explica el abrazo del macaco Punch con su peluche: lo que nos enseña sobre la empatía y el apego sano

Zoológico reforzó seguridad y suspendió actividades

El Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa informó en su cuenta de X que entregó a dos personas a la Policía tras el incidente. Además, señaló que después de lo ocurrido reforzó las medidas de seguridad dentro de las instalaciones. El parque también confirmó el cierre temporal de varias áreas y la cancelación de un evento programado para ese día. De interés: Punch y sus nuevos amigos: el mono bebé ya no está solo en Japón; así va su proceso de adaptación “Punch” se volvió conocido a principios de 2026 luego de que circularan imágenes del animal aferrado a un peluche de orangután. El macaco nació en julio de 2025 y fue rechazado por su madre, por lo que el personal del zoológico decidió criarlo de manera asistida. El peluche fue utilizado como sustituto materno durante su crianza. Desde entonces, el vínculo del animal con el objeto atrajo visitantes al zoológico y generó interés en redes sociales.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué arrestaron a los turistas en el recinto del mono Punch? Fueron detenidos por obstrucción de actividades comerciales. Uno de ellos entró disfrazado al recinto de los macacos para grabar un video publicitario con el fin de promocionar una criptomoneda ¿Qué pasó con el zoológico de Ichikawa tras el incidente? El zoológico reforzó de inmediato sus medidas de seguridad, entregó a los infractores a la policía de Japón, cerró temporalmente varias áreas del parque por precaución y canceló los eventos que estaban programados para ese día