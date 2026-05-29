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Cinco países de Sudamérica sellan alianza regional para enfrentar al Tren de Aragua y el crimen organizado

Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador firmaron el “Compromiso de Santiago” para coordinar acciones de seguridad, control fronterizo e inteligencia financiera frente al avance de organizaciones criminales transnacionales.

  • Chile reunió a cinco países para coordinar acciones contra el crimen organizado regional. FOTO: Cancillería chilena
    Chile reunió a cinco países para coordinar acciones contra el crimen organizado regional. FOTO: Cancillería chilena
Agencia AFP
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 4 horas
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Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador acordaron este jueves en Santiago crear una estrategia conjunta para enfrentar el crimen organizado transnacional, con énfasis en estructuras como el Tren de Aragua.

La decisión fue adoptada durante una reunión de alto nivel que congregó a cancilleres, ministros de seguridad y autoridades judiciales de los cinco países, quienes suscribieron el denominado “Compromiso de Santiago”, una hoja de ruta regional orientada a fortalecer la cooperación en materia policial, migratoria, financiera y judicial ante el aumento de la violencia y las operaciones de mafias internacionales en Sudamérica.

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El encuentro se desarrolló en la Cancillería chilena y contó con la participación del presidente de Chile, José Antonio Kast, además del fiscal nacional chileno, Ángel Valencia. Las autoridades coincidieron en que las organizaciones criminales han ampliado sus operaciones mediante redes de narcotráfico, extorsión, secuestro, lavado de dinero y tráfico de armas en distintos países de la región.

“Vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevarles seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas”, afirmó el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna. Más adelante agregó: “Hoy nace el Compromiso de Santiago”.

Plan regional contempla inteligencia financiera y control migratorio

Los gobiernos acordaron conformar un grupo de trabajo encargado de diseñar un plan regional de acción con medidas verificables y plazos definidos. Entre los principales ejes del acuerdo figuran:

1. Coordinación fronteriza.

2. Cooperación policial y judicial.

3. Intercambio de información e inteligencia.

4. Trazabilidad de flujos financieros ilícitos.

5. Fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.

El acuerdo también contempla controles migratorios y cooperación tributaria para detectar movimientos financieros asociados a organizaciones criminales.

“Frente a una amenaza que no reconoce fronteras, la respuesta tampoco puede quedarse dentro de las fronteras”, señaló Pérez Mackenna durante la reunión.

Las autoridades técnicas de los cinco países deberán presentar avances en un plazo de 90 días y una nueva reunión fue programada dentro de seis meses en Argentina para evaluar los resultados del plan.

El canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo que “la región atraviesa una etapa que exige coraje institucional” y añadió que “nuestras sociedades necesitan estados capaces de cerrar espacios de impunidad y responder con más velocidad y coordinación que las organizaciones criminales”.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, junto al ministro de Seguridad, Martín Arrau. FOTO: AFP
El presidente de Chile, José Antonio Kast, junto al ministro de Seguridad, Martín Arrau. FOTO: AFP

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Expansión del Tren de Aragua y aumento de la violencia

Uno de los principales temas abordados durante la cita fue el avance del Tren de Aragua, organización criminal originada en Venezuela que ha extendido operaciones hacia Chile, Perú, Ecuador y otros países sudamericanos.

En Chile, las autoridades reportaron un aumento de secuestros, sicariatos y delitos asociados al crimen organizado tras la expansión de bandas internacionales. La tasa de homicidios en el país alcanzó 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble de la registrada hace una década.

Ecuador fue señalado como uno de los países más afectados por la violencia criminal. Según cifras expuestas durante el encuentro, la nación registró 51 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, un incremento del 550 % en cinco años.

El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, indicó que América Latina mantiene una tasa de homicidios de 18 por cada 100.000 habitantes, cifra que triplica la media mundial de 5,6. De acuerdo con la información presentada, cerca de la mitad de esos delitos están vinculados al crimen organizado.

Durante la reunión también se mencionaron investigaciones sobre organizaciones dedicadas a extorsiones y cobro de cupos con conexiones entre Perú y Chile, entre ellas “Los Pulpos”.

Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador firmaron el Compromiso de Santiago en Chile. FOTO: Cancillería chilena
Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador firmaron el Compromiso de Santiago en Chile. FOTO: Cancillería chilena

Países buscarán ampliar la alianza ante la OEA

Los representantes de los cinco gobiernos acordaron presentar el “Compromiso Regional de Santiago” ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de incorporar a más países del continente a la estrategia regional.

“Queremos sumar fuerzas. El siguiente paso es presentar el Compromiso Regional de Santiago ante la OEA”, indicó Pérez Mackenna.

Por su parte, el canciller boliviano Fernando Aramayo afirmó: “Lo que el crimen nos está arrebatando es desarrollo, está coartando nuestras libertades, nuestra capacidades de entregar a nuestros ciudadanos Estados con certidumbre. Los tiempos en los que nos encontramos requieren acción decidida”.

El presidente chileno José Antonio Kast señaló al inicio del encuentro: “Estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades”.

El ministro chileno de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que el objetivo es evitar que la iniciativa quede solo en una declaración política. “Tenemos que empezar a operar de manera más coordinada. No puede ser que el crimen organizado se enfrente a Estados desorganizados”, manifestó.

Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) citado durante la reunión, los costos directos del crimen y la violencia representaron en 2022 el 3,4 % del Producto Interno Bruto de América Latina.

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