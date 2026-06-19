¿Se le aguó la fiesta mundialista a Hakimi? El futbolista marroquí enfrentará juicio por presunta violación en Francia

El Tribunal de Apelación de Versalles confirmó que el futbolista marroquí Achraf Hakimi, defensa del París Saint-Germain, deberá sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de violación, tras rechazar el recurso presentado por su defensa para evitar el juicio. La decisión mantiene en firme la acusación que pesa sobre el jugador desde febrero de 2023, cuando una joven lo denunció por hechos ocurridos en su domicilio, en las afueras de París. La resolución judicial fue comunicada mientras Hakimi se encontraba concentrado con la selección de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, a pocas horas de un partido clave frente a Escocia. La noticia generó una inmediata reacción del futbolista en redes sociales, donde expresó sentirse “un blanco fácil” y aseguró que lleva años esperando poder defender su versión ante un tribunal.

¿Qué dijo Achraf Hakimi tras conocer la decisión judicial?

Por fin podré hablar”, escribió el jugador en la red social X, donde también afirmó haber permanecido en silencio durante todo el proceso por respeto a la justicia. “He elegido callar durante años. Pensaba que mantenerme digno, tener paciencia y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las buenas decisiones”, señaló. Hakimi insistió en que el relato que circula sobre los hechos “no es el suyo” y que afecta a su familia y a su vida personal. Lea más: Marruecos hace historia en el Mundial 2026: primer equipo con 11 jugadores nacidos fuera de su país

Desde el inicio del proceso, el marroquí ha negado haber cometido agresión sexual y sostenido que los encuentros con la denunciante fueron consentidos. Su defensa celebra que finalmente se celebre el juicio, aunque lamenta el impacto mediático del caso. La abogada del jugador, Fanny Colin, aseguró a la prensa que su cliente tiene “la sensación desagradable de no estar siendo tratado como cualquier otro justiciable” debido a su notoriedad pública. Colin añadió que Hakimi “espera con impaciencia el juicio para poder explicar esta acusación falsa” y afirmó que “tiene mucho que contar”. La defensa todavía podría recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo francés, aunque no ha confirmado si lo hará. En caso de que no prospere ningún nuevo recurso, el jugador deberá comparecer ante un Tribunal de lo Criminal en el departamento de Altos del Sena, probablemente en Nanterre, en una fecha aún por determinar.

Hakami no es el único futbolista implicado en la investigación

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando la denunciante, entonces de 24 años, acudió al domicilio del futbolista en Boulogne-Billancourt tras varios intercambios de mensajes en redes sociales. Según su testimonio, Hakimi la habría besado sin su consentimiento, la habría tocado en distintas partes del cuerpo y habría intentado forzarla sexualmente, a pesar de su resistencia. La joven aseguró que logró zafarse del jugador con una patada antes de pedir ayuda a una amiga. Siga leyendo: Colombia se quedó sin tenistas en Rabat: Camila Osorio perdió en cuartos de final de Marruecos El futbolista, por su parte, ha reconocido únicamente intercambios de besos y abrazos consentidos, negando cualquier acto de violencia sexual. En la investigación también fue relevante el testimonio del delantero Kylian Mbappé, amigo cercano de Hakimi, quien declaró tras una conversación con el jugador la noche de los hechos. Sus palabras fueron utilizadas inicialmente por la instrucción para justificar el envío a juicio, al considerar que respaldaban parcialmente el relato de la denunciante.

El futbolistas fránces, Kylian Mbappé, sería uno de los testigos clave en la investigación. FOTO: Getty Images.

Posteriormente, la defensa presentó una carta de Mbappé en la que matizaba su declaración inicial, aclarando que Hakimi habría hablado de “partes íntimas” y no de una expresión con connotación sexual directa. Sin embargo, esta precisión no fue suficiente para que el tribunal de apelación revocara la decisión de llevar el caso a juicio. Puede leer: ¿Cómo debe actuar ante un presunto abuso sexual contra un menor de edad para no caer en la difamación? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. De esta manera, el proceso judicial contra el futbolista queda abierto y pendiente de fecha, en un caso que continúa generando gran atención mediática por la relevancia del jugador y las implicaciones deportivas y personales del proceso.

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