x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Trump lanzó dura advertencia a Petro y dijo que Colombia será “el siguiente” objetivo de EE. UU. después de Maduro

La tensión entre Colombia y Estados Unidos volvió a encenderse tras una advertencia directa de Donald Trump a Gustavo Petro. “Va a meterse en grandes problemas si no espabila”.

  • Donald Trump advirtió a Gustavo Petro en medio de la creciente tensión por la lucha antidrogas. FOTO: Colprensa.
    Donald Trump advirtió a Gustavo Petro en medio de la creciente tensión por la lucha antidrogas. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al asegurar que Colombia podría convertirse en el “siguiente objetivo” de su estrategia contra el narcotráfico en la región.

Durante declaraciones en la Casa Blanca, Trump afirmó que Petro “se meterá en grandes problemas” si no actúa frente a la producción de drogas, y sostuvo que Colombia alberga laboratorios de cocaína cuyas sustancias, según él, llegan directamente al territorio estadounidense.

En contexto: “Tenemos un problema con Colombia”: Donald Trump vuelve a arremeter contra Petro por su política de lucha antidrogas

“Va a meterse en grandes problemas si no espabila. Colombia está produciendo muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína y la venden directamente a Estados Unidos”, afirmó Trump.

El mandatario estadounidense insistió en que Colombia podría ser el “siguiente” objetivo dentro de su estrategia antidrogas. “Será el siguiente. Espero que me esté escuchando”, dijo.

Trump justificó su postura asegurando que, en su criterio, la producción de drogas en Colombia tiene impacto directo en muertes por sobredosis en territorio estadounidense. “No nos gusta la gente que mata personas y vende drogas (...) Colombia es un gran fabricante de drogas, en particular cocaína”, añadió.

Lea también: Trump insiste en que Maduro “tiene los días contados” en Venezuela y le lanza dardo a Colombia

Trump, también informó sobre la reciente incautación de un gran buque petrolero cerca de las costas de Venezuela, hecho que enmarcó dentro de una ofensiva más amplia contra redes ilegales en el Caribe. Sus palabras se producen en medio de la operación denominada “Lanza del Sur”, con la que Washington ha intensificado operativos antidrogas en aguas cercanas a Venezuela y Colombia.

Esta no es la primera vez que Donald Trump se refiere a Colombia en términos críticos. En declaraciones previas desde el avión presidencial Air Force One, el mandatario estadounidense aseguró que “hay un problema con Colombia” en la lucha contra el narcotráfico, al considerar que el país ha fallado en frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Conozca: Así es la estrategia de seguridad de EE. UU. que pone como “socio amigo” a Colombia

Estos pronunciamientos se han dado en medio de roces diplomáticos con el gobierno de Gustavo Petro, quien ha cuestionado abiertamente las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, que, según Washington, buscan golpear a los carteles de la droga.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha sido señalado por Donald Trump en varias ocasiones por su política antidrogas. FOTO: Colprensa.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha sido señalado por Donald Trump en varias ocasiones por su política antidrogas. FOTO: Colprensa.

¿Qué ha dicho Petro?

En respuesta, el presidente Gustavo Petro rechazó las advertencias y defendió la soberanía del país. A través de un mensaje público, aseguró que Colombia ha destruido miles de laboratorios de droga durante su gobierno y le pidió a Trump que no amenace la integridad territorial, al tiempo que lo invitó a conocer de primera mano las operaciones de erradicación.

La situación se da en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre Venezuela, donde Trump ha anunciado posibles operaciones aéreas y terrestres, mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha llamado a movilizar a la población ante las amenazas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Trump afirma que Colombia podría ser su “siguiente objetivo”?
Sostiene que la producción de cocaína en Colombia impacta en muertes por sobredosis en EE. UU. y que el país debe tomar medidas más duras contra los laboratorios y redes de narcotráfico.
¿Qué dice Petro sobre estas acusaciones?
Asegura que Colombia ha destruido miles de laboratorios y pide a Trump no amenazar la soberanía nacional. También critica las operaciones estadounidenses en el Caribe.
¿Tiene efectos diplomáticos esta advertencia?
Sí. Aumenta la tensión bilateral en un momento en que EE. UU. intensifica operaciones antidrogas y busca presionar a Venezuela, lo que pone a Colombia en un delicado escenario geopolítico.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida