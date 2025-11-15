“Tenemos un problema con Colombia”: Donald Trump vuelve a arremeter contra Petro por su política de lucha antidrogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación con Venezuela, México y Colombia y usó un tono más tajante para criticar a los tres países latinoamericanos. Sus palabras fueron lanzadas desde el Air Force One, avión presidencial del mandatario estadounidense. Allí le preguntaron inicialmente por el siguiente paso para afrontar la decisión con Venezuela. Lea también: Trump dijo que “en cierto modo” ya decidió qué hacer con Venezuela tras el anuncio de su operación Lanza del Sur “Ya me he decidido... No puedo decirles cuál es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en cuanto a detener el flujo de drogas”, explicó el republicano a los periodistas en una rueda de prensa dada desde el avión presidencial. “Pero tenemos un problema con México. Tenemos un problema con Colombia.” aseveró el mandatario estadounidense señalando que estas dos naciones son un inconveniente para EE.UU. en la lucha contra las drogas.

La mención explícita a Colombia por parte de Estados Unidos se da en medio de una crisis entre las dos naciones en donde Gustavo Petro ha controvertido abiertamente las decisiones de Trump en cuanto a sus bombardeos a presuntas narcolanchas en el mar Caribe.

Los cuestionamientos de Gustavo Petro a Donald Trump

A través de su red social favorita, el mandatario colombiano ha dejado en su cuenta de X. “Lo que hacen lanzando misiles en el Caribe contra lancheros pobres, al servicio o no de operaciones de envío de cocaína que realizan capos que no están siendo tocados por las operaciones, no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”, escribió días atrás Petro sobre los ataques de las Fuerzas Militares de Estados Unidos a embarcaciones que al parecer transportaban droga.