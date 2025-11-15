x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Tenemos un problema con Colombia”: Donald Trump vuelve a arremeter contra Petro por su política de lucha antidrogas

Desde su avión presidencial, el mandatario de Estados Unidos se refirió a los gobiernos de México y Colombia e indicó que están fallando en frenar el tráfico de drogas.

  • Donald Trump volvió a arremeter contra Gustavo Petro y dice que Colombia representa un inconveniente en su lucha contra las drogas. Fotos: Getty Images
    Donald Trump volvió a arremeter contra Gustavo Petro y dice que Colombia representa un inconveniente en su lucha contra las drogas. Fotos: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación con Venezuela, México y Colombia y usó un tono más tajante para criticar a los tres países latinoamericanos.

Sus palabras fueron lanzadas desde el Air Force One, avión presidencial del mandatario estadounidense. Allí le preguntaron inicialmente por el siguiente paso para afrontar la decisión con Venezuela.

Lea también: Trump dijo que “en cierto modo” ya decidió qué hacer con Venezuela tras el anuncio de su operación Lanza del Sur

“Ya me he decidido... No puedo decirles cuál es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en cuanto a detener el flujo de drogas”, explicó el republicano a los periodistas en una rueda de prensa dada desde el avión presidencial.

“Pero tenemos un problema con México. Tenemos un problema con Colombia.” aseveró el mandatario estadounidense señalando que estas dos naciones son un inconveniente para EE.UU. en la lucha contra las drogas.

La mención explícita a Colombia por parte de Estados Unidos se da en medio de una crisis entre las dos naciones en donde Gustavo Petro ha controvertido abiertamente las decisiones de Trump en cuanto a sus bombardeos a presuntas narcolanchas en el mar Caribe.

Los cuestionamientos de Gustavo Petro a Donald Trump

A través de su red social favorita, el mandatario colombiano ha dejado en su cuenta de X. “Lo que hacen lanzando misiles en el Caribe contra lancheros pobres, al servicio o no de operaciones de envío de cocaína que realizan capos que no están siendo tocados por las operaciones, no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”, escribió días atrás Petro sobre los ataques de las Fuerzas Militares de Estados Unidos a embarcaciones que al parecer transportaban droga.

Pues ha sido el presidente colombiano uno de los máximos contradictores de las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico las cuales, según ha justificado el mismo Trump, son con el fin de luchar contra los cárteles del narcotráfico como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, a quienes también han señalado de estar alineados con el dictador venezolano Nicolás Maduro.

“Por fin estamos librando una guerra contra los cárteles. Estamos librando una guerra como nunca antes la han visto, y vamos a ganar esa batalla. Ya la estamos ganando en el mar”, declaró en un viaje a Japón Donald Trump luego de que Petro asegurara que los bombardeos realizados por el Ejército estadounidense en el Caribe han matado a pescadores y no a narcotraficantes.

El mandatario estadounidense ya había acusado en octubre a Petro de ser promotor del narcotráfico. “Colombia ha convertido este negocio en el más grande del país y Petro no hace nada para detenerlo, pese a los enormes pagos que recibe de Estados Unidos”, escribió el republicano en Truth Social.

Siga leyendo: Atención: Trump acusa a Petro de liderar y promover el narcotráfico y anuncia el fin de la ayuda económica para Colombia

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida