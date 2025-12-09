Trump insiste en que Maduro “tiene los días contados” en Venezuela y le lanzó dardo a Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a subir el tono con respecto a Venezuela y le advirtió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de que tiene “los días contados”. Además, reiteró que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas del Caribe “pronto” se llevarán a cabo también por tierra. Lea aquí: 200 millones de dólares y amnistía para funcionarios del régimen: lo que le pidió Maduro a Trump para salir de Venezuela “Sus días están contados”, dijo Trump cuando se le insistió en una entrevista para el periódico Politico, una respuesta que también dio un mes atrás en otra entrevista cuando le preguntaron si el líder del régimen venezolano tenía los días contados, en ese momento el presidente estadounidense solo respondió con un “sí”. Trump, asimismo, se negó a responder si Washington finalmente dará el paso de invadir Venezuela para llevar a cabo estos planes, alegando la supuesta hostilidad por parte del citado medio en su cobertura sobre él. “No quiero hablar contigo de estrategia militar”, expresó.

Trump aprovechó para elogiar a la parte “próspera” de la inmigración de Venezuela, aquella que votó por él mayoritariamente, remarcó, no sin antes acusar a Maduro de haber enviado a otros, principalmente “presos” y personas ingresadas “en instituciones psiquiátricas”, a Estados Unidos con el beneplácito del expresidente Joe Biden. “Nos envió a millones de personas, muchas de prisiones, muchos narcotraficantes, jefes de la droga, de instituciones psiquiátricas (...) Los envió a nuestro país, donde teníamos un presidente muy estúpido. (...) Biden tiene un cociente intelectual bajo, especialmente ahora”, dijo sobre su antecesor en el cargo. Siga leyendo: ¿Maduro, realmente asustado? Cambia hasta de cama y celular por presiones de Trump Trump también elogió al secretario de Defensa (o Guerra), Pete Hegseth, y a los ataques sobre supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico y aseguró que gracias a ellos se está salvando la vida de 25.000 estadounidenses. Según el presidente de Estados Unidos, “en promedio”, cada una de esas embarcaciones mata a 25.000 estadounidenses y si bien afirmó que no le gusta tener que llegar al extremo de bombardearlas, las cifras, insistió, le dan la razón. “La cantidad de drogas que entran por mar se ha reducido en un 92 por ciento y estoy tratando de averiguar quiénes son esos del ocho por ciento”, apuntó.

