Trump insiste en que Maduro “tiene los días contados” en Venezuela y le lanzó dardo a Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a subir el tono con respecto a Venezuela y le advirtió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de que tiene “los días contados”. Además, reiteró que los ataques contra supuestos narcotraficantes en aguas del Caribe “pronto” se llevarán a cabo también por tierra.
“Sus días están contados”, dijo Trump cuando se le insistió en una entrevista para el periódico Politico, una respuesta que también dio un mes atrás en otra entrevista cuando le preguntaron si el líder del régimen venezolano tenía los días contados, en ese momento el presidente estadounidense solo respondió con un “sí”.
Trump, asimismo, se negó a responder si Washington finalmente dará el paso de invadir Venezuela para llevar a cabo estos planes, alegando la supuesta hostilidad por parte del citado medio en su cobertura sobre él. “No quiero hablar contigo de estrategia militar”, expresó.